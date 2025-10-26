Carrizo aludió a la importancia del acto democrático

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, emitió su voto en el Colegio Secundario Nº 20 del barrio Los Pinos.

Carrizo votó al mediodía, cuando la participación del electorado empadronado no superaba el 35 %. Por ello, en ese momento instó a la ciudadanía que aún no acudía a las urnas a ser protagonista de este importante acto democrático, destacando que “necesitamos a todos adentro para que esto cambie”.

Por otra parte, ponderó la nueva modalidad de votación con Boleta Única de Papel ya que “todo se hace más dinámico”.

Además, hizo saber que en horas de la noche se espera el arribo del Claudio Vidal, quien ya sufragó en Río Gallegos y se hallaba recorriendo varias localidades en la tarde de este domingo.

En tanto, el jefe de Gabinete comunal, Mariano Mazzaglia, tras sufragar a media mañana en la Escuela 76, dijo que “este es un día muy importante para revalidar nuestra democracia y nuestro país a través del sufragio. Estoy esperanzado de que pueda participar la mayor cantidad de gente posible de esta localidad”.