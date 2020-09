Casalánguida le ganó el duelo de técnicos argentinos a Roig

Aguacateros de Michoacán superó la noche del sábado a Abejas de León, por 107-101, y se quedó con el duelo de entrenadores argentinos, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional (LNBP) en México.

El equipo del comodorense Nicolás Casalánguida (exDT de Regatas Corrientes, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia) se impuso a partir de una muy buena labor del alero estadounidense Rodney Green (ex Instituto de Córdoba), quien aportó 20 tantos, 3 rebotes y 3 asistencias.

El ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex San Lorenzo) acumuló 12 unidades (4-5 en triples), 2 asistencias y un rebote en 17 minutos para el quinteto ganador, según informó el sitio oficial de la competencia.

Por su lado, el base porteño Cristian Cortés (ex Obras Basket) finalizó con una planilla de 12 puntos (4-6 en triples) y 6 pases gol, en 16m.

En el conjunto de León, orientado por el técnico rosarino Marcelo Roig, el escolta Guido Mariani, también nacido en Rosario y con pasado en Argentino de Junín, cerró su faena con 22 tantos (2-6 en dobles, 6-8 en triples), 6 asistencias y un robo en 33m.

Con este resultado, Aguacateros es el líder de la Conferencia Oeste, con una marca 6-1, mientras que Abejas cierra la tabla, con 1-6.

El campeón Soles de Mexicali, por su lado, superó en forma ajustada a Astros de Jalisco, por 75-74.

En el quinteto ganador, el alero entrerriano Erik Thomas (ex Ferro Carril Oeste) culminó con una producción de 20 unidades (6-11 en dobles, 0-1 en triples, 8-10 en libres), 10 rebotes, 5 asistencias, 3 recuperos y un bloqueo en 39m., mientras que el pivote santafesino Roberto Acuña (ex Gimnasia de Comodoro) aportó 7 puntos y 6 rebotes en 20m.

Por la Conferencia Este, Dorados de Chihuahua (5-2) obtuvo una contundente victoria sobre Correcaminos (0-7), por 111-58, con participación argentina.

En el conjunto ganador, el base santafesino Juan Brussino (ex Quimsa de Santiago del Estero) redondeó una aceptable tarea con 8 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes, mientras que el pivote Kevin Hernández (ex Ferro y Boca) sumó 3 tantos, 5 rebotes y 5 pases gol.

Además, Plateros de Fresnillo (3-4) consiguió un importante éxito sobre Fuerza Regia de Monterrey (2-5), por 88-73.

En el quinteto de Plateros, el alero cordobés Alexis Elsener (ex La Unión de Formosa) acumuló 10 puntos y 5 rebotes; el base Diego Figueredo (ex Ferro) logró 13 tantos y 5 asistencias y el ala pivote de Olavarría, Alejandro Diez (ex Peñarol de Mar del Plata), encestó 4 unidades y capturó 7 balones bajo los tableros.

En la escuadra de Monterrey, por su parte, el ala pivote juninense Nicolás Romano (ex Instituto) cerró su actuación, con 14 unidades, 3 rebotes, 2 recuperos y 2 pases gol en 30m.

Por su parte, Leñadores de Durango (5-2) luchó hasta el final pero no pudo con el líder Mineros de Zacatecas (6-1), que lo derrotó por 101-99.

En el conjunto de Durango, dirigido por el DT Juan José Pidal, se destacó el escolta santiagueño Enzo Ruiz (ex Quilmes de Mar del Plata), que concluyó con una planilla de 25 puntos (7-13 en triples), 9 asistencias y 3 rebotes.

Además, el ala pivote santafesino Iván Basualdo (ex San Martín de Corrientes) consiguió 14 puntos y 10 rebotes, mientras que su excompañero en la entidad ‘rojinegra’, el base cordobés Jonatan Machuca, aportó 12 unidades y 5 asistencias.