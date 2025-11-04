La Asociación Promocional de Futsal disputó el último lunes en el Gimnasio municipal Nº 2 una nueva fecha del torneo Clausura 2025.

Casino CR y Lanús Infantil "B" golearon en la C-13

Con un total de 14 partidos, este lunes se disputó en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, se jugaron encuentros de las denominaciones C-11 2014, C-13, C-15 y también de la C-17, es decir la categoría más grande que tiene el certamen.

En la C-13 se destacaron las goleadas de Casino CR ante Lanús (11-0) y la de Lanús Infantil “B” frente a Nero Futsal (9-0).

La acción continuará este martes con dos partidos, dando comienzo el primero a partir de las 22:15, siempre en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

A continuación, los resultados con sus respectivos goleadores de los partidos jugados este lunes, como así también la programación que se jugará a lo largo de la semana.

Panorama del lunes

DENOMINACION C-11 2014

6ª fecha

- Casino CR1 (Mateo Ferreyra) / PM FC Azul 2 (Augusto Mercado-Federico Neuwirth).

- Halcones Dorados FC 3 (Nehemías Juárez-Santiago Cuyul 2) / Flamengo 1 (Francisco Dura).

7ª fecha

- JM Futsal 2 (Benjamín Varas 2) / Juanes Motos Futsal 0.

- El Lobito Infantil 0 / La 14 FC 2 (Rocco Davis-Teo Gortari).

DENOMINACION C-13

8ª fecha - Zona “A”

- Nero Futsal 0 / Lanús Infantil “B” 9 (Lisandro Hernández 2-Thiago Chaile-LIan Cárcamo 3-Bautista Llancabure-Nehemías Lincopil-Elisaúl Recalde).

- La Provee Futsal 5 (Gian Rojas 2-Guido Rey-Juan Manuel Barcia-Zahir Velásquez) / Juanes Motos Futsal 2 (Agustín Reynoso 2).

7ª fecha - Zona “B”

- Lanús 0 / Casino CR 11 (Gastón Escobar 3-Guillermo Kuhn 2-Abel Palacio-Juan Caneo 2-Matheo Montero 2- Joaquín Paredes).

8ª fecha - Zona “B”

- 211 Futsal 2 (Tom Borda-Tiziano Castro) / Los Amigos del Fútbol 9 (Martín Toro-Lautaro Poveda 4-Leonel Pérez-Alexander Rodríguez-Ian Chaura 2).

- El Pilar 2 (Ciro Figueroa-Dylan Ojeda) / Parma Futsal 2 (Máximo Soto-Uriel González).

DENOMINACION C-15

5ª fecha - Zona “A”

- La Provee Futsal 0 / Los Matadores 4 (Gino Licantica 2- Enzo Cabello-Luka Zoppi).

- Deportivo San Cayetano 1 (Alan Banegas) / CIPA 5 (Angel Herrero 2-Tomás Cheuquepán-Francisco Otiñiano –

Jeremías Mansilla).

- Juan XXIII 0 / Guardianes JL 4 (Jorge Díaz–Francisco Mendoza-Brandon Schneider-Lautaro Guzmán).

4ª fecha - Zona “B”

- 211 Futsal 1 (Bastián Godoy) / Malvinas Club 7 (Renzo Lastra 2-Theo Uribe 2-Ciro Uribe-Franco Cerdas-Benjamín Amarilla).

DENOMINACION C-17

6ª fecha - Zona “A”

- Deportivo DM Blanco 2 (Thiago Sotelo 2) / HDP Futsal 8 (Thiago Cárcamo-Tobías López-Sebastián Melián-Tomás Tebes-Lionel Subiabre-Gerónimo Maliqueo-Bruno Barría 2 ).

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

MARTES 4 (22:00+15’)

22:15 La Súper Económica vs Los Titanes FC Blanco; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.

23:00 707 Futsal vs Lanús “B”; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.

MIERCOLES 5 (22:00+15’)

22:15 Los Titanes FC Negro vs Deportivo DM; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.

23:00 Prekad vs El Lobito Futsal; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.

JUEVES 6 (22:00+15’)

22:15 MyL Futsal vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.

23:00 Amigos del Poli vs CIPA; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.

VIERNES 7 (22:00+15’)

22:15 Prekad “A” vs Alma Gaucha; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.

23:00 El Progreso vs Lanús “A”; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona B.