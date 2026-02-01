Central y River empataron sin goles en Rosario

El “Canalla” y el “Millonario” no pudieron con el cero en el Gigante de Arroyito en el marco de la 3ª fecha del torneo Apertura.

River Plate empató este domingo de visitante sin goles ante Rosario Central en el marco de la 3ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello, quien en el primer tiempo anuló un gol a Sebastián Driussi por posición adelantada.

Luego de una aproximación con poco peligro de Enzo Giménez, con un remate débil desde la puerta del área que contuvo Santiago Beltrán, y un cabezazo de Alejo Veliz que encontró bien parado al arquero riverplatense, River se adueñó del encuentro y generó varias situaciones claras; incluso, Sebastián Driussi marcó el 1-0 a la salida de un tiro de esquina, pero el árbitro lo anuló a instancias del VAR por posición adelantada.

Antes y después de eso, River inquietó a Jeremías Ledesma con un disparo alto de Fausto Vera y un derechazo desde lejos de Facundo Colidio que casi se mete luego del pique.

En un avance por izquierda, Lautaro Rivero se animó y metió un lindo remate que pasó cerca de un palo; otras dos clarísimas fueron un zurdazo de Juan Fernando Quintero (manoteó Ledesma por arriba) y un centro del 10 después de una gran jugada colectiva que Driussi no llegó a conectar.

En la reanudación, el local comenzó mejor y forzó las muy buenas intervenciones de Beltrán, como ante la subida de Emanuel Coronel por derecha y saliendo rápido para tapar a Gaspar Duarte.

River, mientras tanto, no tuvo chances tan claras como en la primera parte, pero contó con sus ocasiones en los pies de Maximiliano Salas con una volea y un zurdazo desde fuera del área de Aníbal Moreno.

En la próxima fecha, Central visitará en Mar del Plata a Aldosivi, mientras que River recibirá en el Monumental a Tigre.