Centurión pide ayuda a gritos: "me cansé de la vida"

El ex Boca, Racing, Vélez y San Lorenzo, entre otros, Ricardo Centurión, habló y encendió las alarmas. "Sé que hice muchas cosas mal pero no puedo solucionar las cosas. Mi teléfono no suena. Nadie me llama".

Ricardo Centurión, que no juega desde su salida de San Lorenzo hace varios meses, rompió el silencio en radio La Red y preocupó al mundo del fútbol con sus declaraciones a corazón abierto: "Estoy solo y el momento es muy duro. Me cansé de la vida, no me banco ni yo", aseguró.

Además de estas tristes y alarmantes frases, el ex Racing, Boca y otros expresó su dolor por sentir la soledad que atraviesa en este duro momento: "Estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. Nadie me pregunta que me pasa, no me miran a la cara. Sé que hice muchas cosas mal pero no puedo solucionar las cosas. Mi teléfono no suena. Nadie me llama. Me encuentro triste".

Por otro lado, Centurión, que volvió a entrenar con Vélez, se mostró preocupado por el vínculo que mantiene con su hija: "No puedo mirar a los ojos a mi hija, no me pudo cambiar ni el amor de ella. No sé cómo ser padre. Trato de no faltarle", afirmó antes de meterse en su último paso por San Lorenzo.

Su estadía en el Ciclón estuvo marcada por los faltazos a los entrenamientos, poco profesionalismo e incluso videos suyos de fiesta. En esta línea, Centurión dijo que quiere una nueva oportunidad, aunque reconoció sus errores: "Siempre que me la pegaba iba a entrenar igual. Esto de faltar me agarró de grande, de pelotudo. Hay entrenadores que me dieron la mano y yo les agarré el codo”.

Similar a una recordada charla que tuvo con Oscar Ruggeri, Centurión habló de sus salidas nocturnas: "Hay veces que exploto y me da por salir y pegármela en la pera muchos días. No creo que nadie. No creo ni en mí mismo. Ni los psicólogos ni los psiquiatras me pudieron ayudar, pero necesito ayuda".

Luego, Centurión contó que entrena a contra turno en Vélez y no se cruza con el plantel dirigido por el Cacique Medina: "Quiero revancha. Tengo 29 años y necesito cambiar, volver al fútbol", apuntó.