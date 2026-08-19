Cerimedo "decía que el Gobierno de Milei estaba demasiado corrupto"

Nadia Beller ratificó que el exasesor presidencial estaba al tanto “de los hechos de corrupción” ligados a ANDIS. Dijo que el gobierno boliviano “está fingiendo interés en el caso” y advirtió que sigue en riesgo.

Nadia Beller Delgado ratificó su hipótesis de que su exnovio Fernando Cerimedo estuvo detrás del intento de asesinato del que ella fue víctima en las últimas horas. En una entrevista por Argentina/12, aseguró que el exasesor presidencial estaba al tanto “de los hechos de corrupción” ligados a Karina Milei y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y sostuvo que él también fue el encargado “de la campaña contra la vicepresidenta” Victoria Villarruel comandada desde la Casa Rosada.

La mujer, que el lunes sobrevivió a cuatro balazos de dos sicarios cuyo rastro es investigado por la Justicia boliviana, volvió a hablar con la prensa argentina para destapar los desaguisados y las operaciones comandadas por el exasesor político de Javier Milei, del brasileño Jair Bolsonaro y ahora del boliviano Rodrigo Paz.

“Él me dijo que en su momento habló de los hechos de corrupción con Milei. Me dijo que era bastante cercano a (Patricia) Bullrich y que él estuvo a cargo de la campaña para hacer a un lado a la vicepresidenta argentina” Victoria Villarruel, en el marco de la interna que aún se sacude dentro del gobierno nacional, apuntó Beller Delgado.

La mujer que sufrió el atentado contra su vida sigue internada y “parcialmente fuera de peligro”. “Los médicos me dijeron que los impactos de bala no dieron en órganos vitales”, comentó para explicar por qué sobrevivió a ese ataque que aún le atribuye a su expareja. “Fue él el que me instó a que me encontrara con esas personas” que luego se descubrirían como sicarios, “me mintió para que vaya confiada”, reveló.

LAS COIMAS EN ANDIS

A pesar de encontrarse en esa condición de salud, Beller Delgado dialogó con Argentina/12 para explicar por qué cree que Cerimedo, a quien semanas atrás denunció por violencia de género, la mandó a matar.

En su opinión, una las razones del atentado habrían sido por la información que ella manejaba respecto de todas las operaciones política y mediáticas en las que él estaba involucrado.

Se refirió particularmente al escándalo que en 2025 sacudió al gobierno de Milei, cuando una denuncia de coimas entre la Casa Rosada y un laboratorio privado que le vendía remedios a la Andis involucró a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado.

“Él (por Cerimedo) me dijo que habló muchas veces de estas situaciones de corrupción y que el punto de quiebre fue por la madre de sus hijos” Natalia Basil, exfuncionaria de la Andis y quien habría filtrado los audios que desataron el escándalo.

Según Beller, Cerimedo le confesó ese dato: “Me dijo que (Basil) era una corrupta y que fue ella quien filtró los audios e hizo una denuncia por correo (…) De esa manera se destapó todo. Eso me dijo”, enfatizó.

“Es más, se refirió a ella como ‘una pelotuda que quería figurar y meterse en la vida pública’ argentina”, añadió.

Según el relato de la mujer al canal de noticias, Cerimedo le habría dijo que él mismo instó a Basil a “que no haga” la denuncia que finalmente se filtró.