Chenque, Náutico y Calafate ganaron en Primera Damas  

La Asociación Austral de Hóckey disputó el fin de semana la quinta fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura de Césped 2023 con partidos de sus categorías formativas, como así también de Primera Damas.

En ese contexto, la actividad se desarrolló en los campos de juego de Náutico y Deportivo Rada Tilly y en Calafate RC en el barrio Divina Providencia.

En lo que respecta a los partidos de Primera Damas, hubo victorias de Chenque RC, Náutico Rada Tilly y Calafate RC.

El equipo ’celeste’ se impuso por 2-1 sobre Santa Lucía, Náutico goleó 4-0 a Deportivo Portgués y el ’Cala’ derrotó 2-0 a Comodoro RC.

La actividad también tuvo partidos en Sub 14, Sub 16B, Sub 16 y Sub 19., y oficiaron de locales tanto Santa Lucía -sábado y domingo-, como Calafate RC el día domingo.

Quedan pocos partidos de la fase clasificatoria por lo que próximamente se vendrán los cruces correspondientes a las semifinales del certamen.

......................

Panorama de la 5ª fecha

SABADO - CANCHA: NAUTICO RADA TILLY.

Local: Santa Lucía.

Sub 14

- Santa Lucía 0 / Chenque RC 2.

Sub 19

- Deportivo Portugués 1 / Náutico Rada Tilly 2.

- Santa Lucía 2 / Chenque RC 1.

DOMINGO - CANCHA: NAUTICO RADA TILLY

Local: Santa Lucía.

Sub 14

- Deportivo Portugués 3 / Náutico Rada Tilly 2.

Sub 16

- Santa Lucía 1 / Chenque RC 1.

- Deportivo Portugués 1 / Náutico Rada Tilly 0.

Primera Damas

- Santa Lucía 1 / Chenque RC 2.

- Deportivo Portugués 0 / Náutico Rada Tilly 4.

DOMINGO - CANCHA: CALAFATE RC

Local: Calafate RC.

Sub 14

- Náutico Negro 1 / Calafate RC 2.

Sub 16B

- Deportivo Portugués 0 / Calafate RC 0.

Sub 16

- Comodoro RC 0 / Calafate RC 17.

- Calafate B 0 / Calafate RC 12.

- Comodoro RC 0 / Calafate RC 2.