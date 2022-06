Chenque RC expone la punta en Caleta Olivia

Chenque RC, líder del torneo oficial "Copa Daniel 'Turco Neman" irá este sábado hasta Caleta Olivia, para medirse con el local San Jorge RC en uno de los dos partidos que se jugarán por la séptima fecha del certamen de Primera división, que organiza la Unión de Rugby Austral.El encuentro, que dará comienzo a las 16, tendrá el arbitraje de Nicolás Guardia, quien estará asistido por Axel Cárdenas y Dante Hermosilla.El "Celeste" viene de vencer como visitante al Deportivo Portugués por 34-29 y con esa victoria se encaramó en lo más alto del campeonato. Por su parte, el "Sanjo" viene de perder como local ante Comodoro RC por 20-10 y este sábado buscará volver a la victoria y ante su gente.En el otro partido, Comodoro RC recibirá en barrio Astra a Calafate RC en un encuentro que dará comienzo también a las 16 y tendrá el referato de Patricio Catacci, quien estará acompañado por Walter Esquivel y Fernando Nahuel.En Caleta, la actividad se pondrá en marcha con el partido de Menores de 16 años, para continuar con el de M-18, Intermedia y Primera división.En cancha del "Coirón" , mientras tanto, la acción arrancará a las 11:30 con el juego de Menores de 14 años, para luego continuar con el partido de M-15 y M-16. Los tres partidos se jugarán en la cancha 2.

En la 1, mientras tanto, el primer partido arrancará a las 13 y será el de M-18, para luego continuar con el de Intermedia y cerrar con el de Primera división.El domingo, mientras tanto, se disputará en cancha de San Jorge RC, la tercera fecha del torneo Oficial de la rama femenina, el cual toman parte el dueño de casa, Zorros Rugby también de Caleta Olivia, Deportivo Portugués, Calafate RC y Kosten Aike RC de Las Heras.

Programa de la 7ª fecha

SABADOCancha: Comodoro RC - Astra - Km 20Cancha 211:30 M-14: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Natalia López. Asistentes: Idóneo club local e Idóneo club visitante,12:45 M-15: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Tania García y Natalia López.14:00 M-16: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Enuel Paillahuala. Asistentes: Fernando Nahuel y Tania García.

Cancha 113:00 M-18: Comodoro RC vs Calafate RC- Referí: Fernando Yanzi. Asistentes: Esteban Ciani e Idóneo club local.14:30 Intermedia: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Walter Esquivel. Asistentes: Esteban Ciani y Natalia López.16:00 Primera división: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Patricio Catacci. Asistentes: Walter Esquivel y Fernando Nahuel.

Cancha: San Jorge RC - Caleta Olivia11:30 M-16: San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Idóneo club local. Asistentes: Idóneo club local e Idóneo club visitante.13:00 M-18: San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Idóneo club local e Idóneo club visitante.14:30 Intermedia: San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Dante Hermosilla. Asistentes: Axel Cárdenas e Idóneo club local.16:00 Primera división: San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Nicolás Guardia. Asistentes: Axel Cárdenas y Dante Hermosilla.

DOMINGOCancha: San Jorge Rc - Caleta -Olivia3ª fecha del torneo Oficial Femenino (Mayores y Juveniles).