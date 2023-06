Chenque RC y Calafate Azul ganaron en Primera Damas

El último domingo se desarrolló en el colegio Nº 211 -de Lisandro de La Torre y Roca, barrio Isidro Quiroga-, la tercera fecha del torneo de hóckey pista 2023 que organiza la Asociación Austral de Hóckey. En esta ocasión, el que ofició de local fue Calafate RC.

En ese contexto, en los partidos de Primera Damas se produjeron los triunfos de Chenque RC ante Náutico Amarillo (6-4) y de Calafate Azul frente a Deportivo Portugués por 7-2.

La actividad también tuvo partidos de las categorías formativas. En Sub 19 también ganaron Chenque RC y Calafate Azul, en Sub 16B hubo triunfo de Náutico, en Sub 16 se impusieron Náutico Negro y Calafate Azul, mientras que en Sub 14, el vencedor de la fecha fue Santa Lucía, con goleada incluida de 16-0 ante Comodoro RC, mientras que Chenque RC y Deportivo Portugués empataron en dos goles.

Panorama de la 3ª fecha

SUB 14

- Chenque RC 2 / Deportivo Portugués 2.

- Santa Lucía 16 / Comodoro RC 0.

SUB 16

- Náutico Negro 6 / Chenque RC 2.

- Calafate Azul 4 / Santa Lucía 2.

SUB 16B

- Náutico 3 / Calafate RC 1.

SUB 19

- Santa Lucía 4 / Chenque RC 11.

- Calafate Azul 5 / Deportivo Portugués 3.

PRIMERA DAMAS

- Náutico Amarillo 4 / Chenque RC 6.

- Deportivo Portugués 2 / Calafate Azul 7.