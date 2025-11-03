Chenque y Calafate definirán el Clausura en Primera Damas

El fin de semana se jugaron en Calafate Rugby Club, las semifinales correspondientes al torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Austral de Hóckey.
En ese contexto, en Primera Damas, los equipos que se metieron en la final son Chenque RC y Calafate RC.
El “Celeste” goleó en una de las semifinales 7-1 a Comodoro RC, mientras que el “Cala” venció 2-1 a Deportivo Portugués.
Por su parte, Portugués Verde y Calafate RC definirán el título en Sub 19; en Sub 16 los protagonistas de la final serán Chenque RC y Náutico “Amarillo”, mientras que en Sub 14, el campeonato lo lucharán Calafate RC y Náutico “Amarillo”.
Foto: Fotomix_cr
……………..
Panorama – Semifinales
SABADO 1
En Calafate RC – Bº Divina Providencia
SUB 14
- Chenque RC 0 / Calafate RC 2.
- Náutico “Amarillo” 13 / Santa Lucía 0.
SUB 19
- Náutico “Amarillo” 2 / Portugués Verde 3.
- Chenque RC 3 / Calafate RC 4.
DOMINGO 2
SUB 16
- Chenque RC 5 / Calafate RC 1.
- Náutico “Amarillo” 3 / Deportivo Portugués 1.
PRIMERA DAMAS
- Comodoro RC 1 / Chenque RC 7.
- Deportivo Portugués 1 / Calafate RC 2.