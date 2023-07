Chenque y Náutico Amarillo ganaron en Primera Damas

La Asociación Austral de Hóckey disputó el último domingo en la Escuela Provincial Nº 722 del barrio Próspero Palazzo, la cuarta fecha del torneo Pista 2023.

En ese contexto, se jugaron nueve partidos, tres de ellos en la categoría Primera Damas.

En uno de esos encuentros, Chenque RC se impuso 3-2 a Calafate Azul, mientras que Náutico Amarillo le ganó 7-3 a Deportivo Portugués. En el restante juego, Comodoro RC y Santa Lucía no pudieron vencerse ya que terminaron 1-1.

También tuvieron acción las categorías formativas. En Sub 19, hubo triunfos de Calafate Azul y Deportivo Portugués; en Sub 16 ganaron Portugués y Chenque RC, mientras que en Sub 14, vencieron Portugués y Chenque RC.

De esa manera, se fue el cuarto capítulo del torneo indoor que organiza la Asociación Austral y que en esta oportunidad oficiaron de local los equipos de Deportivo Portugués.

.....................

Panorama de la 4ª fecha

Cancha: Escuela Provincial Nº 722 - Bº Próspero Palazzo.

Local: Deportivo Portugués.

SUB 14

- Náutico Amarillo 5 / Deportivo Portugués 6.

- Chenque RC 6 / Calafate Azul 1.

SUB16

- Náutico Negro 6 / Deportivo Portugués 7.

- Comodoro RC 1 / Chenque RC 8.

SUB 19

- Calafate Azul 5 / Náutico Amarillo 3.

- Comodoro RC 1 / Deportivo Portugués 8.

PRIMERA DAMAS

- Chenque RC 3 / Calafate Azul 2.

- Náutico Amarillo 7 / Deportivo Portugués 3.

- Comodoro RC 1 / Santa Lucía 1.