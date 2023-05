Chicho Serna contó por qué Retegui nunca volvió a Boca

Como representante del consejo de fútbol, el ex volante de Boca contó los motivos por los que el delantero no retornó al Xeneize.

Mateo Retegui era una de las joyitas de las inferiores de Boca que explotó en su llegada a Tigre. En este sentido, el club de la ribera tenía la posibilidad de ejecutar la cláusula de repesca para tenerlo en el plantel. Sin embargo, decidieron no utilizarla. Chicho Serna contó por qué esto no pasó.

Mateo Retegui es el delantero sensación de la Liga Profesional de Fútbol. Es que en los últimos campeonatos se consolidó siempre entre los máximos goleadores del torneo. Por eso actualmente los hinchas de Boca aún se preguntan por qué no volvió al club.

Es que la gran cantidad de goles que convirtió en el último tiempo lo llevó a jugar para la Selección de Italia, última campeona de Europa. Su nivel en los amistosos terminó de convencer al técnico, dado que convirtió en los dos partidos que jugó, por lo que es una fija de cara a la Liga de las Naciones de la UEFA.

Sin embargo, lo cierto es que desde su llegada a Primera han sido pocas las oportunidades que tuvo en Boca. Tal es así que ha salido a préstamo en varias oportunidades con la intención de sumar minutos, ya que en el Xeneize no los tenía.

Ahora que comenzó a mostrar su mejor versión Boca mostró las ganas de contar con él para el primer equipo. Es que los delanteros venían con la pólvora mojada y les venía bien la gran cantidad de goles del delantero.

Pero esto no se terminó dando, por lo que Chicho Serna expuso los motivos por los que no ejecutaron la cláusula de repesca. Lejos de guardar en secreto la postura del jugador, aún con algo de bronca por su decisión, el ex volante central de Boca reveló todo.

En Boca de Selección por AM Del Plata, Chicho no se guardó nada y culpó a Mateo Retegui por su decisión y para eximir a la actual dirigencia por no traerlo teniendo la posibilidad al alcance de la mano: "Es verdad que Retegui no quiso venir a Boca".

Lo cierto es que a Mateo Retegui no le gustó el trato recibido cuando llegó a Primera. Es por eso que su idea es saltar desde Tigre a algún equipo europeo que ponga sus ojos en él.