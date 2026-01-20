El presidente Gabriel Boric advirtió este martes que se registran “nuevos focos en la región de la Araucanía y eso implica necesariamente dividir fuerzas”. Oficialmente se confirmó un nuevo fallecido en Biobío.

Chile: ya son 20 los muertos y el fuego avanza hacia el sur

Mientras los bomberos en Chile luchan para controlar los incendios forestales, el fuego se expandió en las últimas horas a otra región del sur del país. Las autoridades confirmaron otro muerto y ya son 20 las víctimas fatales.

En Ñuble y Biobío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, los bomberos combaten por tercer día los incendios que han consumido cerca de 35.000 hectáreas y destruyeron o dañaron un millar de casas.

“Hemos logrado controlar o acotar parte de los incendios; hay algunos que siguen muy activos y están en combate intenso”, dijo el presidente Gabriel Boric y advirtió que se registran “nuevos focos en la región de la Araucanía y eso implica necesariamente dividir fuerzas”.

La Araucanía es vecina a Biobío, la zona hasta ahora más afectada por las llamas, que arrasaron casi por entero localidades como Lirquén o Penco.

En un último reporte, el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, informó de un nuevo fallecido en Biobío, con lo que el número de víctimas se elevó a 20.

La mayoría murió al ser alcanzada por las llamas en Lirquén y Penco, donde la madrugada del domingo el incendió avanzó rápidamente.

Militares vigilaban algunas zonas completamente arrasadas por las llamas, en un paisaje de destrucción desolador, con calles repletas de autos derretidos, cerros de latas y casas reducidas a escombros.

CALOR Y SEQUIA

En Lirquén, donde ya no eran visibles las llamas, los vecinos no dudan en comparar los incendios con lo que pasó en febrero de 2010, cuando un tsunami arrasó con la zona y dejó más de 500 víctimas en todo el país.

Además, en la zona se registran en esta jornada temperaturas de unos 25 grados Celsius, inferiores a las del sábado y domingo.

El aumento de las temperaturas y las condiciones de megasequía que golpean hace más de una década al centro y sur de Chile “han facilitado la propagación del fuego”, según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia.

En regiones del sur chileno se han registrado temperaturas “sin precedentes” de 41 grados.

El presidente Boric se reunió en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, con el mandatario electo José Antonio Kast, quien asume el gobierno el próximo 11 de marzo, donde las labores de control de fuego fue uno de los temas del encuentro, junto a la reconstrucción que le tocará enfrentar al futuro Gobierno.