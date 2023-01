Los bancos chinos que financian la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, sobre el río Santa Cruz, transfirieron al Banco Central US$ 212 millones para retomar el flujo de fondos para la obra. Se suma al desembolso de US$ 287 millones de los últimos días de 2022.

China transfirió US$ 212 millones para las represas

Con el envío de los US$ 212 millones que confirmaron fuentes oficiales a Télam, se pusieron operativos nuevamente los desembolsos para continuar las represas que lleva adelante la empresa estatal Energía Argentina.

En la última semana de 2022 se había recibido otro desembolso de US$ 287 millones, pero en ese caso estaban destinadas a reembolsar los adelantos que había realizado el Tesoro Nacional para cubrir la demora en el financiamiento chino, de manera de darle continuidad a la obra.

Este aporte dado a conocer este sábado estará destinado a la prosecución de las obras que se llevan adelante en el centro de la provincia de Santa Cruz, como parte del financiamiento del consorcio integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited.

De esa manera, en el Gobierno se destacó que se normaliza el cronograma de desembolsos para las represas que demandarán una inversión casi US$ 5.000 millones, y que cuenta con avances de obra de poco más del 36% en la Jorge Cepernic y de 24% en la Néstor Kirchner.