Chuky Monsalvo tiene otras dos causas y seguirá preso

La Justicia resolvió mantener la medida cautelar contra el imputado por un hecho ocurrido el 10 de noviembre.

Este jueves se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que pesa sobre Cristian “Chuky” Monsalvo, imputado por el robo de dos televisores el pasado 10 de noviembre, en Bouchardo y 13 de Diciembre.

Durante la exposición, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que la medida cautelar se mantenga vigente hasta el 15 de diciembre o hasta la celebración de un juicio abreviado con unificación de pena. La defensa manifestó su conformidad con el planteo.

En su intervención, la procuradora fiscal Gabriela Gómez indicó que el domingo pasado se presentó la acusación pública, tal como había sido requerido en la audiencia de control realizada la semana anterior. Allí se incorporaron los elementos probatorios que —según expuso— acreditan tanto la materialidad del hecho como la presunta autoría de Monsalvo, además de reforzar el riesgo de fuga.

La fiscal también señaló que el imputado posee otra causa en trámite en Comodoro Rivadavia y una más en Puerto Madryn. En esta última, a través de un juicio abreviado, recibió una pena de seis meses de prisión efectiva, por lo que se dispuso su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Por su parte, la defensora oficial Luciana Risso expresó su acuerdo con la solicitud fiscal, entendiendo pertinente mantener la preventiva hasta la resolución de un eventual juicio abreviado que abarque esta causa y otra carpeta en trámite.

Finalmente, el juez penal Mariano Nicosia resolvió confirmar la prisión preventiva de Monsalvo hasta el 15 de diciembre, fecha fijada para la audiencia preliminar del caso.