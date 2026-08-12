Trabajadores de la CNEA, CONICET, INTA e INTI, junto al Frente Universitario, concentrarán este miércoles en el Centro Cívico. Denuncian recortes presupuestarios, pérdida salarial y falta de perspectivas para investigadores formados durante años por el Estado.

Científicos de Bariloche salen a la calle: advierten por despidos y una nueva "fuga de cerebros"

Trabajadores de los principales organismos científicos y tecnológicos de Bariloche se movilizarán este miércoles 12 de agosto a las 17 horas en el Centro Cívico, en el marco de una jornada federal en defensa de la ciencia argentina.

La convocatoria forma parte de la campaña nacional “Me pongo la camiseta para defender la ciencia argentina” y reunirá en Bariloche a sectores que hasta ahora venían realizando buena parte de sus reclamos por separado.

Participarán trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), CONICET, INTA e INTI, además de representantes del Frente Universitario y otros sectores vinculados con la ciencia, la tecnología y la educación pública.

El eje común será el rechazo a los recortes, los despidos y la pérdida de capacidades dentro del sistema científico nacional.

Advierten que investigadores formados durante 15 años podrían irse del país

Una de las principales preocupaciones está relacionada con la continuidad laboral de investigadores y becarios.

Ignacio Cortés, referente de ATE en el Centro Atómico Bariloche, advirtió sobre el impacto de la finalización de becas postdoctorales y la falta de oportunidades para profesionales que atravesaron largos procesos de formación financiados por el propio Estado.

“Argentina forma a una persona durante 15 años y después le dice: ‘Mirá, no tengo para darte ninguna perspectiva de desarrollo acá’”, cuestionó.

Según explicó, muchos investigadores realizan primero sus carreras universitarias y posteriormente atraviesan doctorados de aproximadamente cinco años y etapas postdoctorales que pueden extenderse otros dos o tres.

La falta de posibilidades de inserción posterior podría provocar que parte de esos profesionales termine buscando oportunidades en el exterior, con la consecuente pérdida para el país de la inversión realizada durante su formación.

CNEA: salarios, presupuesto y despidos

Los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica mantienen además una serie de reclamos propios que comenzaron por el deterioro salarial y posteriormente se extendieron a la situación presupuestaria, la continuidad de proyectos y los puestos de trabajo.

Uno de los puntos más conflictivos fueron los 60 despidos concretados el 30 de junio.

Según Cortés, posteriormente fueron reincorporados ocho trabajadores, aunque ninguno pertenecía a Bariloche, por lo que el reclamo continúa en la ciudad.

“Empezamos reclamando por el atraso salarial, pero de a poco nos fuimos dando cuenta de que también estaban pasando proyectos, presupuestos y ahora ya directamente por los despidos”, señaló.

Por primera vez, los reclamos confluyen en una misma convocatoria

La movilización de este miércoles tendrá como particularidad la participación conjunta de trabajadores pertenecientes a diferentes organismos.

La articulación comenzó a profundizarse durante las últimas semanas, cuando integrantes de distintas instituciones acompañaron protestas de otros sectores científicos y educativos.

“Se están unificando las luchas”, resumió Cortés.

La concentración de este miércoles buscará mostrar justamente esa unidad frente a un escenario que los trabajadores describen como crítico para la continuidad de proyectos, empleos y líneas de investigación.

La jornada tendrá réplicas en distintas ciudades del país y, en Bariloche, encontrará a buena parte de la comunidad científica reunida en un mismo lugar para reclamar por presupuesto, salarios, continuidad laboral y futuro para la ciencia argentina.