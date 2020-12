Cimadevilla aseguró que la UCR no comparte los mismos valores que el Pro

El exsenador nacional sostuvo que el partido puede salir manchado si no decide retirarse de Juntos por el Cambio. Instó a volver a las bases para la próxima elección de medio término y cuestionó a las autoridades del Pro.

El caso del diputado Sebastián López continúa dejando tela para cortar en Chubut. La alianza Juntos por el Cambio se quebró en la Legislatura y parece tener más repercusiones en la provincia.

Es que el exsenador nacional Mario Cimadevilla consideró que la Unión Cívica Radical (UCR) no comparte los mismos valores que el Pro e instó a las autoridades del partido fundado por Leandro Alem a separarse de las filas que lidera en lo formal Patricia Bullrich.

“Chubut está sumergida en un cuadro de corrupción hace mucho tiempo. Todo lo que tiene ver con nuestros recursos no son manejados con un criterio de cómo benefician a la provincia sino de cómo se beneficia a quienes los otorga. Estos videos que se han conocido no solo son escandalosos, sino que no terminan en el diputado López; eso es seguro”, aseguró Cimadevilla.

En diálogo con El Patagónico, el exsenador manifestó que en el video López describe una metodología de cómo solucionar problemas desde el sector político y cuestionó que “aparentemente esa metodología es la que utilizan en su partido para resolver los problemas”.

“SON MUY POCO CONFIABLES”

Para Cimadevilla, el caso López generará complicaciones para la UCR en vistas a las próximas elecciones, por lo que sostuvo que el radicalismo debe repensar su participación con este “sector de la política”.

A su criterio, “son muy poco confiables. Fijan siempre sus posiciones en función de conveniencias electorales. En ese mismo partido, cuando nosotros denunciamos la corrupción dasnevista, ellos decían que (Mario) Das Neves había sido el mejor gobernador de la historia y que había que acompañarlo porque había transformado la provincia. Le ofrecían ministros para coordinar su gabinete. Incluso el actual diputado Ignacio Torres quiso ser diputado en la lista de Das Neves. Ahora que están presos los funcionarios de Das Neves no tienen problema en salir a decir que es la corrupción de Das Neves”.

“Es muy difícil mantener alianzas políticas con partidos que no tienen ideas claras de hacia dónde quieren ir y lo único que hacen es salir a hacer encuestas para saber qué es lo que quiere la gente y después repetirlo”, criticó el exconsejero de la Magistratura.

El también exsecretario de la Unidad Amia subrayó que el radicalismo comparte valores muy distintos con el Pro. Un claro ejemplo es la educación pública.

“El radicalismo ha defendido la educación pública y hemos tenido un presidente (por Mauricio Macri) que dijo que los chicos tenían la desgracia de ‘caer’ en la educación pública. Tenemos diferencias y el manejo con la Justicia es otra de ellas. Yo creo que esto en cualquier momento la UCR va a tener que plantearlo”, afirmó.

Asimismo, Cimadevilla no dudó que la UCR saldrá lastimada si decide continuar en Juntos por el Cambio. “Yo no tengo dudas de que en el próximo acto electoral que haya en Chubut nos van a salir a decir que nosotros integramos una alianza con tipos que salían a pedir plata para entregar nuestros recursos. Si yo fuera oposición al radicalismo por supuesto que lo marcaría”, advirtió.

“El radicalismo debe recuperar su identidad. Si hace un acuerdo, debe liderarlo políticamente y tratar de imponer sus ideas”, concluyó el exsenador nacional.