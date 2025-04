CLACSO creó una biblioteca ESI virtual para resguardar todos los materiales

La ESI permite que niñas, niños y adolescentes comprendan su cuerpo, reconozcan sus emociones, desarrollen vínculos respetuosos y aprendan a identificar situaciones de abuso, discriminación o violencia. Es una herramienta clave para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y de las infecciones de transmisión sexual, como también para combatir las violencias y los abusos.

Se trata de distintos recursos pedagógicos como libros, folletos, aulas virtuales, videos, documentos de carácter técnico, entre otros, destinados a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo obligatorio. Abordan la ESI desde el jardín de infantes hasta las instancias de formación docente y materiales para las familias.

Link de acceso a la biblioteca: https://libreria.clacso.org/biblioteca_esi/?&an=1830

En abril de 2024, CLACSO creó la Biblioteca de las mujeres, géneros y diversidad, un espacio que reúne y pone a disposición pública el Archivo de la editorial del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (Argentina, 2019-2023):

https://libreria.clacso.org/biblioteca_mujeres_generos_diversidad/index.php?&an=1766

¿Por qué la derecha ataca la educación sexual integral?

En los distintos países de la región las problemáticas de género, derechos humanos y educación sexual integral, entre otras, sufren un fuerte ataque y un deterioro de los recursos y dedicación por parte de los gobiernos conservadores y de derecha.

Karina Batthyány, Directora Ejecutiva de CLACSO, sostuvo durante su inauguración: “El gobierno nacional borró todo el archivo gubernamental 2006-2023 como si en ese acto se borrara la importancia que tiene el tema y dejara de ser un componente central de la democracia y de la igualdad”.

Asimismo, sostuvo: “Defender la ESI es defender un proyecto de sociedad basado en la igualdad, en la justicia y en la libertad. No es sólo una herramienta pedagógica sino una apuesta política por la democratización del conocimiento, por la construcción de subjetividades libres, y por el respeto irrestricto de los derechos, en especial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, aseguró Batthyány.

“Desde CLACSO buscamos siempre promover una agenda regional que articule investigación, formación e incidencia sobre la ESI y los derechos sexuales y reproductivos. Es una apuesta por construir sociedades más justas, donde todas las personas más allá de su género, su orientación, identidad e historia puedan vivir una vida plena y digna”, declaró la directora CLACSO e hizo un racconto de la situación en la región.

Uruguay cuenta con estos contenidos desde 2008 en todos los niveles educativos, pero desde 2020 esta agenda tuvo retrocesos significativos en cuanto a espacios, recursos y producción de contenido, y aparecieron discursos públicos que cuestionaban la inclusión de estos temas en la educación. En México, aún con políticas establecidas desde los ‘90, distintos estados conservadores del país limitaron su alcance. En Brasil, censuraron muchos de los contenidos referidos a la sexualidad como a los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo universidades, organizaciones y colectivos docentes siguieron trabajando desde la perspectiva de la ESI. Igual que en Cuba, que tiene proyectos de educación sexual liderados, entre otras entidades, por nuestro centro miembro CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual).

Por su parte, la Directora de Producción Editorial de CLACSO, Fernanda Pampín, sostuvo: “Este material ha sido importante para Argentina y también para la región, por lo tanto esperamos que sea no solo apropiado por la comunidad docente sino también por la comunidad toda, como pasó hace un año cuando recuperamos la biblioteca de las Mujeres, Género y Diversidad”.

También participó de la presentación Eleonor Faur, docente y especialista en cuestiones de género de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales-IDAES de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) de Argentina, quien fue una gestora relevante para la creación de esta nueva biblioteca.

“Todos los materiales producidos entre 2006 y 2023 fueron el resultado de un proceso de acumulación, de saberes, de aprendizaje, de nuevas leyes que recorrimos como sociedad. Hoy estamos frente a un ataque contra la ESI, no se produce material y se destruye la política pública, pero tenemos que saber que hay grandes redes de docentes, de investigadores, algunas provincias y espacios en universidades que estamos activos, y por eso es tan importante recuperar este gran archivo”, aseguró Faur.

“Entendamos que la omisión también educa, todos hemos sido sexualmente educados (en primer lugar por la iglesia), la diferencia es con una mirada integral o no. En los últimos años hubo una reducción muy significativa de los embarazos no intencionales en la adolescencia, y fue el resultado de varias políticas públicas que crearon en las jóvenes una conciencia sobre su cuerpo y sus relaciones, es decir, toda una trama subjetiva que no tiene que ver con la información de los métodos anticonceptivos, y que se forma desde mucho antes de la adolescencia”.

Ley 26.150

Con el Programa Nacional de la ESI creado a partir de la sanción de la Ley 26.150 en octubre de 2006, la Argentina se convirtió en uno de los países con mayor desarrollo normativo institucional en materia de Educación Sexual Integral. Estableció para todos los educandos el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, y que todas las escuelas del país deben tener educación sexual integral en sus planes de estudio para generar actitudes responsables y prevenir problemas relacionados con la salud sexual. Incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos en materia de sexualidad y apunta a lograr la igualdad de trato entre varones y mujeres.

