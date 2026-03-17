'Coco' Muñoz: "la idea es siempre correr más rápido y pelear arriba"

El atleta cordillerano, después de superar una infección que lo tuvo inactivo un tiempo, volvió a correr este año y se encuentra trabajando para recuperar su mejor versión.

Luego de superar una infección que lo mantuvo inactivo durante todo el año pasado, el olímpico Eulalio “Coco” Muñoz, ha vuelto a la actividad del atletismo, superando con éxito cualquier posibilidad de alguna secuela que lo vuelva a complicar físicamente.

En el regreso a la competencia oficial, participó de la Corrida de Crónica, posteriormente se quedó con el triunfo en la carrera nocturna 10k de Puerto Madryn, mientras que en los 10k nocturnos de Cipolletti, obtuvo la séptima posición.

En dialogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, “Coco” aseguró que “lo de la lesión ya pasó. No fue lesión, tuve una infección en el pie y me tuvieron que operar cerca del tendón de Aquiles. Actualmente estoy bien, eso lo van definiendo las carreras, pero entrenando me siento bien. Ahora empieza la época de competencias, ya estuve en Crónica logrando el 4º puesto, luego en la nocturna de Puerto Madryn me quedé con el triunfo y, en la carrera más importante de 10k del sur de Argentina, ya que es súper rápida y tiene muchísimo nivel, quedé en la séptima posición. La idea siempre es correr lo más rápido posible y estar peleando arriba”.

“VOY ENCONTRANDO EL RITMO DE CARRERA”

“La verdad que estoy contento porque voy encontrando el ritmo de carrera, mejorando físicamente y en Cipolletti, estuve ahí adelante en parte de la carrera. Contento es una manera de decir, porque estoy corriendo, pero no quedé satisfecho ni feliz con lo hecho, porque sentí que puedo correr más rápido. Fue una carrera con malas sensaciones, nunca me pude encontrar corriendo cómodo, son competencias que a veces te sale bien y a veces no sale como uno lo espera”.

“Creo que la mayoría de los que competimos sentimos lo mismo. Fue una carrera difícil para todos, los tiempos por ahí avalan el hecho de haber corrido lento. Estamos para correr por debajo de los treinta minutos pero no fue el día. El brasilero que ganó hizo 29:50 y es un atleta que corre por debajo de los veintinueve minutos y después hasta el séptimo puesto, llegamos todos juntos. Pero bueno, hay que seguir entrenando, hay que seguir metiéndole, seguir enfocándonos porque queda un largo año”.

“La intención es también correr los 21k más adelante, seguramente en el Pampa Traviesa y después ir viendo. Obviamente tenemos por delante el provincial de Cross el 5 de abril, donde vamos a ser los anfitriones, así que vamos a tratar de estar. Es una carrera muy especial, muy bonita porque yo empecé corriendo un cross country y después se vino la larga historia. Por eso es muy lindo volver a correr en Esquel con mi gente, más en un provincial que es clasificatorio, así que espero se puedan sumar muchos corredores que conocer la ciudad y disfrutar de un circuito hermoso y de una gran fiesta”.

En el cierre, Muñoz agradeció “como siempre a Chubut Deportes por el apoyo que me da. Seguramente pronto iremos a tener una reunión con Milton Reyes y su equipo, para contar como será la planificación de aquí en adelante y seguramente vamos a contar nuevamente con el apoyo del organismo, lo que es muy importante para mi carrera”.