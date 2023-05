Colecta: también Toti Pasman destrozó a Santi Maratea

El periodista deportivo criticó al influencer por no haber llegado al objetivo aún para que a Independiente le levanten la inhibición.

Mientras Santiago Maratea continúa al frente de la colecta millonaria para ayudar a Independiente a saldar las deudas económicas que pusieron en serio riesgo al club, Toti Pasman lo destrozó por no llegar aún al objetivo.

Este lunes, Independiente ya llevaba recaudados siete millones de pesos gracias al aporte de sus hinchas a la colecta que propuso y se puso al hombro Santiago Maratea, convirtiéndose en una suerte del salvador para El Rojo, pero mirado con cierta desconfianza desde muchos otros sectores.

Si bien cuando presentó formalmente la colecta y explicó sus mecanismos el influencer aseguró que solo se quedaría con dinero que allí se recaude para pagar los gastos administrativos, luego trascendió -y él mismo terminó reconociendo- que tendría como ganancia un 5 por ciento de la recaudación.

"Santiago, si no conseguís los seis millones de dólares, tu colecta es un fracaso. Empezaste una colecta y ahora estás feliz porque como fiduciario te quedas con el 5%. Para que Independiente levante la inhibición, que es el objetivo, tenes que juntar los 6 palos verdes; sino lo conseguís fracasaste", dijo el periodista deportivo en su programa.

Además agregó que: "Maratea trata al 90% de la gente que son inútiles, que no sirven para nada. ¿Cuál es la medida del éxito para vos? Hay gente que es muy humilde y no se va a quedar con plata y son buenos padres, son buenos hijos, honestos, laburantes. Eso de decir que los que lo critican son fracasados, habla muy mal de vos. Así que yo te pongo esta vara: si no levantas los seis millones de dólares, sos un fracaso", cerró Pasman en su descargo.