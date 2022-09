Comenzó el juicio por el robo a un locutorio

El tribunal de debate fue presidido por Daniela Arcuri e integrado por Alejandro Soñis y María Laura Martini, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Andrea Rubio, fiscal general y Maximiliano Morsucci, funcionario de fiscalía. La defensa de Ferrín fue ejercida por Eduardo Stepa, la de Acosta por Alicia Dramesino y la de Méndez por Guillermo Iglesias, abogados particulares de los mismos.

La fiscal sostuvo que va a probar a lo largo del debate la materialidad y autoría del hecho. Dijo que eran las 9:15 aproximadamente, cuando Diego Ferrin y Santiago Acosta, arribaron a la calle Malvinas, a bordo del vehículo Fiat Fiorino, con logo “La Ronda”, el cual estacionaron. Descendieron del vehículo por la puerta del acompañante y se dirigieron caminando hasta el local comercial “Locutorio Alcorta”, en Figueroa Alcorta y Malvinas.

Ambos ingresaron al local donde se encontraba atendiendo la víctima, se dirigieron hacia el sector de la caja registradora, Acosta se alejó de ese sector para dirigirse hacia donde se encuentran las heladeras de donde sustrajo dos botellas de cerveza marca Patagonia, mientras Ferrín se dirigió hacia la parte trasera del mostrador, posicionándose al lado de la víctima, donde extrajo de su campera una arma de fuego tipo pistola marca Bersa, calibre 9 mm y le manifestó “dame toda la plata o si no te voy a tirar en la cabeza”, cargando en ese momento el arma de fuego, cayendo al suelo un cartucho a bala punta encamisada de calibre 9mm.

Ante ello la damnificada le indicó dónde se encontraba el dinero, el cual sustrajo Ferrín y se lo coloco en uno de sus bolsillos, retirándose ambos del lugar con las dos botellas de cerveza marca Patagonia y una importante cantidad de dinero en efectivo, ascendiendo al rodado Fiat Fiorino y huyendo del lugar.

Tanto para la comisión del hecho como para momentos posteriores al mismo, Ferrín y Acosta tuvieron la cooperación esencial de Nicolás Méndez, quien les aportó la información del comercio damnificado, les facilitó su arma y el vehículo que esa mañana tenía a su cargo, elementos esenciales para la comisión del hecho; participación que se extendió en el reparto del botín obtenido, añadió la Fiscalía.

La defensa de Méndez expresó que la fiscalía no va a poder probar la participación se su defendido en el hecho. También solicitó la nulidad de la declaración del mismo en la audiencia de apertura debido a que no estaba bien asesorado, solicitando asimismo le sea permitido la declaración de testigos que ofreció y se los rechazaron en la audiencia preliminar, entre otros planteos.

La fiscal se opuso a la incorporación de nuevos testigos que no fueron admitidos en al preliminar. Finalmente, el tribunal por unanimidad resolvió admitir a 4 de los testigos propuestos por la defensa ya que hace al derecho de defensa ofrecer prueba y la decisión del juez de la preliminar no obliga al tribunal de juicio.

Asimismo, rechazaron la nulidad de la declaración de Méndez ya que estuvo asistido en todo momento por su defensor.

La defensora de Acosta planteó en su alegato inicial que no fue Acosta el autor del robo con arma, sino lo que sustrajo fueron dos botellas de cerveza y que no participó en el robo con el arma. Y la defensa de Ferrín dijo que el arma que utilizaron fue la segunda secuestrada en el allanamiento, no la traída a proceso, que era un arma de fogueo.