"Como cordobés, es mal contador de chistes"

El actual director técnico de River Plate, Martín Demichelis, vio llegar la oportunidad de su vida de dirigir al club de sus amores luego de la salida de Marcelo Gallardo, mientras él estaba dirigiendo las divisiones formativas del Bayern Munich, en Alemania.

Antes de eso, había sido solicitado en dos oportunidades por el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, para ser el entrenador de la T, lo cual fue declinado por el confeso hincha del Millonario.

En este sentido, el dirigente cordobés se mostró filoso en contra de 'Micho' durante el evento Mística Talleres, que se realiza para compartir el modelo 2023 con los planteles, donde, además de elogiar al actual entrenador del club Javier Gandolfi, lanzó un dardo contra el técnico de Núñez: "Tal vez, en algún momento, tendrás que buscar a Martín Demichelis para que sea tu ayudante de campo", como dando a entender que 'Micho' podría fracasar en su paso por River y tendrá que quedarse con ese puesto mencionado.

Al ser consultado por los dichos de Fassi luego del encuentro con Racing de Córdoba, la cabeza del cuerpo técnico de River Plate se mostró atónito, pero tranquilo: "Desde el lado de Andrés, me sorprende. Lo conozco, en dos oportunidades me ofreció el cargo de la institución, le llenó de mensajes y llamadas a mi representante, me sorprende y me subo a las declaraciones de Jorge Brito, que dijo que como cordobés que es, es muy mal contador de chistes".

Por su parte, Fassi había pedido que sus dichos no trascendieran, ya que se trataba de una especie de 'chicana en confianza' con la gente de Talleres: "Esto que quede acá. Les pido por favor que no salga de acá. Somos solamente 600. Espero que no". Pero la verdad es que el evento estaba siendo transmitido por YouTube y sus declaraciones tuvieron un gran alcance.