Cómo dejar de fumar

Muchas personas, pese a que lo intentaron en más de una oportunidad, no logran abandonar el cigarrillo. Un especialista da consejos para poder lograrlo.

El camino de un tabaquista para dejar el cigarrillo es complicado y, en varios aspectos, frustrante. Se trata de una adicción que, para muchos, por más que intentaron abandonarla, es “casi” imposible. Incluso, cuando se tiene en cuenta las consecuencias que genera el tabaco en el organismo, la nicotina “puede más”.

Ante esta realidad, expertos de la Clínica Mayo diseñaron una guía para terminar con este comportamiento nocivo. Denominada como del “aquí” al “allí” de dejar de fumar, los especialistas realizaron un paso a paso para poder abandonar al cigarillo.

Según el doctor Patrick Bigaouette, psiquiatra del Sistema de Salud de Mayo Clinic en Mankato, Minnesota; existe cuatro claves o sugerencias sobre cómo comenzar un camino libre de tabaco. “Si usted fuma, es posible que esté en un punto en el que quiere dejar de hacerlo, pero necesita una guía sobre cómo llegar del ‘aquí' de fumar al ‘allí' de no fumar”, destacó el experto.

Costos, madurez, camino y desmotivación son los puntos principales de la guía proporcionada por el experto de la Clínica Mayo. Aquí un repaso por cada uno:

CUATRO CLAVES PARA DEJAR DE FUMAR

Calcule los costos

El tabaquismo no solo provoca un efecto negativo en su organismo, sino también en aquellos que lo rodean y su billetera. En lo que se refiere a la salud, el experto señaló que “fumar aumenta su riesgo de contraer muchas enfermedades, como cáncer, enfermedad cardiovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También puede reducir su expectativa de vida”, pero además aseveró que “las personas que lo rodean, como sus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo, pueden verse afectados por el humo de segunda mano”.

“Haga las cuentas. Un paquete de cigarrillos cuesta alrededor de 12 dólares (en Estados Unidos). Un paquete al día por 30 días un total de 360 dólares al mes. Fumar también le cuesta tiempo, cuando se aleja de su trabajo, de su familia y otras actividades para hacerlo”, reflexionó Bigaouette.

Al tiempo que, al hablar sobre los cigarrillos electrónicos, aseguró: “Tienen costos físicos y financieros similares, aunque los riesgos para la salud aún no se conocen completamente, ya que son relativamente nuevos. Además, estos productos no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y algunos otros entes regulatorios del mundo, por lo que no hay controles en cuanto a lo que contienen”.

Madurez

No solo es importante decidir cuándo dejar de fumar, sino que el experto también advirtió la importancia de saber “cuándo estará listo para dejar de fumar”. “¿Por qué es tan difícil dejarlo? La nicotina estimula la idea de recompensa en el cerebro y hace que se libere dopamina, lo que provoca una buena sensación. Con el tiempo, se comienzan a ansiar las sensaciones que se obtienen con la nicotina, y eso se empieza a sentir normal. Cuando el organismo no tiene nicotina, entra en abstinencia”, describió el experto.

“Cuando alcance el punto en el que los efectos perjudiciales superen los que obtiene por fumar y reconozca el control de la nicotina sobre su vida cotidiana, estará listo”, dijo Bigaouette, aunque aclaró la decisión debe recaer en el tabaquista. “Es un compromiso con usted mismo. Puede que haya intentado dejar de fumar antes y no haya podido, pero también puede que haya hecho el esfuerzo por los demás, no por usted”, indicó el especialista.

Camino: del “aquí” de fumar al “allí” de no fumar

Dejar de fumar es un camino, un proceso. Es por eso que el experto indicó la importancia de establecer un plan para abandonarlo. “Esto puede ayudarlo a prepararse y mantener su decisión”, afirmó Bigaouette. Con esto en mente, el experto detalló algunos elementos de un plan que denominó como “exitoso”.

- Compromiso: cuéntele a sus familiares, amigos, seres queridos y aquellas personas que sean parte de su sistema de apoyo.

- Fecha: sea realista y dese tiempo para poner su plan en marcha.

- Apoyo: buscar aliados en el camino de abandonar el cigarrillo puede ser una solución, también puede unirse a una “red social o un grupo de apoyo en línea o buscar asesoramiento para que lo ayude a afrontar los desencadenantes, la abstinencia y los desafíos emocionales”.

- Desencadenantes: evaluar los momentos en los que elige hacer una actividad o ante una situación en particular lo ayudará a evaluar qué lo impulsa a fumar. “Piense cómo manejará sus desencadenantes o cómo los evitará por completo”, indicó Bigaouette.

- Antojos: cuando se deja el cigarrillo, pueden aumentar la ingesta de comida (que cubren la falta de la nicotina). La mejor forma es evaluar “cómo manejará los antojos y tratará los síntomas de abstinencia. Tenga refrigerios saludables a mano, practique la atención plena, haga una caminata o envíe un mensaje de texto a una persona de apoyo”, enumeró el experto.

- Ayudas saludables: una terapia de reemplazo de nicotina, como parches, goma de mascar, pastillas o un inhalador, o medicamentos específicos pueden ser esenciales en el camino para dejar de fumar.

Desmotivación

Dejar de fumar y, al poco tiempo, volver a caer en el tabaquismo es una de las formas más comunes de desmotivarse en el camino por dejar el cigarrillo. “Cuando las personas están intentando dejar de fumar, si tienen una recaída, suelen pensar lo peor: ‘Soy un fracaso. Lo arruiné'. Esos pensamientos pueden dar lugar a la ansiedad, que puede hacer que regrese a su técnica habitual de afrontamiento: fumar”, indicó Bigaouette. Pero, lejos de advertir que “todo está perdido”, el experto indicó todo lo contrario:

- Sea amable con usted mismo: dejar el cigarrillo es difícil, “menos de 1 de 10 adultos deja de fumar cada año. Sin embargo, con el tiempo, el 60 por ciento de las personas que intentan dejar de fumar (a menudo más de una vez) tienen éxito”, señaló Bigaouette.

- Vuelva a empezar: “Mañana es otro día”.

- Revise su plan para dejar de fumar: “Es posible que deba adaptarlo y considerar qué otras herramientas necesita”, dijo el experto

- Más apoyo: converse con su sistema de contención.

Fuente: Infobae