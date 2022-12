Cómo empezó la historia de amor de Oriana y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están en pareja desde 2018. Ya llevan cuatro años juntos, aunque al principio de la relación nadie apostaba a que fuera algo duradero, ya que el amor a distancia es difícil de sobrellevar. Pero el vínculo entre la cantante y el jugador de la Roma fue tan fuerte que Oriana decidió instalarse en Italia para vivir con él.

Como muchas historias de amor de estos tiempos, la de Oriana y Paulo nació a través de las redes sociales poco después de que terminara el Mundial de Rusia 2018. Cuando ella hizo pública su separación del youtuber Julián Serrano, Paulo se animó a escribirle. Él, por su parte, acababa de separarse de Antonella Cavalieri.

Tiempo después, Oriana reconoció que no sabía quién era él. "Mis amigas me dijeron que era un tenista hasta que mi papá me ubicó. Nunca me había hablado un futbolista, por eso me pareció raro. Él me preguntó si algún día podía invitarme a comer algo", recordó en el ciclo Los Mammones.

Una vez que supo de quién se trataba intercambiaron sus contactos y comenzaron a hablar por WhatsAap. Con el tiempo, la cena se concretó y el flechazo fue mutuo. Una vez que se pusieron de novios la distancia empezó a ser un problema. Por eso Dybala, que por ese entonces jugaba en la Juventus, le pidió que se mudara a Italia con él.

La decisión fue difícil porque Oriana estaba creciendo en su carrera como cantante y se planteaba cómo iba a apuntalar su trabajo en Argentina viviendo en Italia. Pero el amor fue más fuerte. Armó las valijas y se fue a Europa con Dybala. En mayo de este año Angel de Brito le preguntó su Paulo ponía repararos a su carrera.

"Él me re deja trabajar. Yo ahora estoy viniendo a Argentina cada dos semanas y, además, estoy viviendo en Italia por decisión propia. Paulo es el primero que me dice 'anda, si te tenés que quedar por un tiempo, quedáte'. El problema es que mi ansiedad no me deja", reconoció.

Actualmente la actriz se encuentra en Qatar alentando a su pareja, donde mostró orgullosa el tatuaje temporal que se hizo en el brazo con la cara de su amado. Cuando se lo permiten, lo visita en la concentración, Mientras tanto, disfruta del turismo y las actividades sociales con amigas y cenó con las mujeres de los jugadores de la scaloneta.

La hija de Catherine Fulop sueña con una gran propuesta de casamiento digna de una película romántica. "Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida", confesó en su paso por el ciclo que conducía Jay Mammón.

Ella cree que en algún momento sucederá porque "él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo", reveló en aquella oportunidad en Los Mammones.