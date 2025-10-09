Comodoro Cubea fue un éxito que se disfrutó en familia

La 2ª edición se desarrolló el último fin de semana en el Centro Cultural de Kilómetro 8. Contó con gran participación de competidores y afluencia de público.

El último fin de semana, Comodoro Rivadavia se convirtió en el epicentro del speedcubing regional al albergar la segunda edición del torneo de cubos mágicos, Comodoro Cubea V2 2025. El evento, que tuvo lugar el sábado y domingo en el Centro Cultural Km 8 (Julio Moreno 574), cerró con una muy buena participación de competidores y una gran afluencia de público.

Al respecto, Lautaro Erbes quien hizo podio en la categoría 4x4, expresó. “La verdad que fue una muy linda experiencia volver a tener un torneo en la ciudad, después de dos años. Me vino muy bien porque pude romper todos mis récords personales”.

El torneo contó con el aval oficial de la Asociación Mundial del Cubo (WCA) y la Agrupación de Speedcubing Argentina (ASA), atrayendo a speedcubers de alto nivel de diversos puntos de la Patagonia y el país. Estuvieron presentes atletas de Puerto Madryn, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Río Grande y Buenos Aires.

Por su parte Mateo Díaz quien estuvo en la organización del certamen, al respecto aseguró. “Estuve en la organización del torneo, hace unos cinco años que tenía esas ganas hacerlo y ahora se pudo lograr. Fue una experiencia gratificante, super linda, hermosa. La primera parte fue estresante, por los contratiempos, de estar atrasados, en las primeras horas del torneo. Después cuando uno le va agarrando la mano fluye tranquilamente. Me quedan muchos recuerdos y un gran logro que hice. El torneo es hermoso, ver a los padres fascinados con sus hijos, como socializan, hacen amigos, el compañerismo estuvo a full. Ellos en una mesa se juntaban todos, hablaban, se compartían jugos y demás”.

“Los padres formaron parte de la dinámica de esto, porque hicieron de jueces o runners que son quienes llevan los cubos de la zona de mezcla hacia los competidores. Me alegra un montón que colaboren. Los padres acompañando a los chicos fue muy lindo. Disfrutamos un hermoso torneo, espero que se repita el año que viene, pero más grande. Ahora veremos si el mes que viene hacemos un taller o bien un encuentro, pero torneo recién para el año que viene”, dijo Mateo Díaz.

DOMINIO DE SOTO Y

PODIOS REGIONALES

La competencia se desarrolló en ocho categorías distintas, destacando el rendimiento del competidor Ismael Soto de Puerto Madryn, quien se alzó con la victoria en cuatro categorías (3x3, 3x3 a una mano, 4x4 y 5x5).

La organización del torneo extendió su agradecimiento a las entidades y empresas que hicieron posible el crecimiento de la disciplina y la comunidad cubera en Comodoro Rivadavia. El torneo contó con el apoyo de Comodoro Deportes, Giro Didáctico, Rebichos Juguetería, Limpieza 2000, Lager Cartelería y Fluir Agua.

…………..

Podios

Categoría 3x3

- Ismael Soto (Madryn) 1 1.34 seg.

- Matías Agüero 12.38 seg.

- Mateo Díaz 14.51 seg.

Categoría 3x3 A una mano

- Ismael Soto (Madryn) 24.49 seg.

- Mateo Díaz 25.50 seg.

- Cristian Vega (Buenos Aires) 31.16 seg.

Categoría 2x2

- Tomás González 4.63 seg.

- Gustavo Rodríguez 5.29 seg.

- Ismael Soto (Madryn) 5.49 seg.

Categoría 4x4

- Ismael Soto (Madryn) 42.1 1 seg.

- Mateo Díaz 55.08 seg.

- Lautaro Erbes 1:09.04 min.

Categoría 5X5

- Ismael Soto (Madryn) 2:02.86 min.

- Lautaro Erbes 2:35.97 min.

- Matías Agüero 3:01.50 min.

Categoría Megaminx

- Cristian Vega (Buenos Aires) 1:48.59 min.

- Ismael Soto (Madryn) 2:09.20 min.

- Lautaro Erbes 2:17.65 min.

Categoría Pyraminx

- Gustavo Rodríguez 7.20 seg.

- Ismael Soto (Madryn) 9.58 seg.

- Eduardo Vásquez 10.72 seg.

Categoría Skewb

- Gustavo Rodríguez 8.51 seg.

- Lautaro Erbes 10.1 1 seg.

- Mateo Díaz 16.27 seg.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.