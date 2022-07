Comodoro puede quedarse sin terapistas pediátricos en agosto

El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia podría quedarse sin médicos terapistas pediátricos a partir del 8 de agosto cuando se haga efectiva la renuncia de los profesionales. El motivo es la quita de las horas pasivas, un ítem que representa el 40% de su sueldo y que está vigente desde 2015.

Las críticas se multiplicaron en las últimas semanas contra el Gobierno provincial a tal punto que se decretó un paro para el martes 26 en todos los centros asistenciales de Chubut. La situación es crítica y llegó hasta el Concejo Deliberante. Allí, el edil Omar Lattanzio cuestionó el rol del ministro de Salud, Fabián Puratich, por no tomar dimensión de lo que está ocurriendo en el Hospital Regional.

“Puratich dijo que no entendía el conflicto que había con los médicos en el Hospital Regional. A la vez los trató de extorsionadores. No sé si sabe el problema que hay con los médicos terapistas pediátricos porque les va a sacar las horas pasivas y eso es un complemento del sueldo, que se le da desde el año 2015. Es decir que se le está sacando un 40% de su sueldo”, cuestionó.

“La realidad es que estamos mal. No tenemos ningún tipo de ayuda al Hospital Regional por parte de Provincia. El 8 de agosto esos médicos dejan de prestar funciones con la necesidad de profesionales que hay en Comodoro”, agregó.

En este sentido, el concejal recordó la visita del titular de la cartera sanitaria al Concejo Deliberante y criticó su falta de compromiso con su palabra. “Nosotros recibimos a Puratich y se comprometió que el 1 de julio iban a dejar la dirección del Hospital para que se convierta en un área de internación pediátrica. Ya se cambiaron los pisos, pero siguen usando ese espacio como área de dirección del Hospital. Es decir que no se han mudado al Area Programática y no podemos seguir avanzando”, aseveró.

“La falta de cumplimiento del Puratich también nos hace ver que con el tema de ambulancias pasó lo mismo. Dijo que había 9 ambulancias y no hay 9 ambulancias. Sin ir más lejos a un pibe que fue gravemente golpeado lo tuvieron que trasladar al Hospital en un auto particular porque no había ninguna ambulancia disponible”, cuestionó.

“El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación necesitan un cambio porque esto no va para atrás ni para adelante”, aseguró Lattanzio.