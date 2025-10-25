Comodoro RC es el último clasificado

El “Coirón” aplastó de visitante a Patoruzú RC de Trelew por 51-20 y se metió en las semifinales del Torneo Austral de rugby.

El plantel superior de Comodoro RC le ganó este sábado con autoridad y de visitante a Patoruzú RC de Trelew por 51-20 y con ese resultado, se convirtió en el cuarto y último clasificado para las semifinales del Torneo Austral de rugby.

El elenco de barrio Astra necesitaba ganar para así lograr el objetivo, lo consiguió y con creces, en este partido que estaba pendiente de la séptima fecha de la fase regular. Y en caso de empatar o una derrota, el clasificado iba a ser Bigornia Club de Rawson, que terminó en el quinto lugar y afuera de la pelea.

De esa manera, el “Coirón” se convirtió en el rival de Deportivo Portugués en una de semifinales. El otro cruce será protagonizado por Calafate RC -segundo- y Trelew RC, que finalizó tercero la fase regular.

Las posiciones del Austral, son las siguientes: 1) Deportivo

Portugués 37 puntos, 2) Calafate RC 32, 3) Trelew RC 32, 4) Comodoro RC 31, 5) Bigornia Club 29, 6) Chenque RC

19, 7) Patoruzú RC 13, 8) Puerto Madryn RC 11, 9) Draig

Goch RC 4 y 10) San Jorge RC 4.

Cabe destacar que tienen un partido pendiente Patoruzú RC y San Jorge RC.

Las semifinales del torneo que organizan la Unión de Rugby Austral y la Unión de Rugby del Valle del Chubut se jugarán entre el 8 y 9 del próximo mes, siendo las dos en Comodoro Rivadavia.