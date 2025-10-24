El “Coirón” visita este sábado a Patoruzú RC de Trelew en el pendiente de la 7ª fecha del torneo. El partido arranca a las 15.

Comodoro RC va por una victoria que lo deposite en las "semis" del Austral

Con el solo objetivo de ganar para así meterse en las semifinales, Comodoro RC visitará este sábado a Patoruzú RC de Trelew en el partido pendiente de la 7ª fecha de la fase regular del Torneo Austral de rugby 2025 de Primera división.

El encuentro, que se jugará en el estadio “Víctor ‘Tano’ Brullo’, dará comienzo a las 15, y tendrá como referí a Catriel Heis de la Unión de Rugby de los Lagos del Sur (URLS), con la asistencia de Gabriel Kononczuk y Rafael Raso Luque.

El “Coirón” va por el triunfo que le permita quedar entre los cuatro mejores del certamen, objetivo que ya lograron Deportivo Portugués, Calafate RC y Trelew RC.

Por ello, el elenco de Astra necesita ganar, ya que si empata o pierde, el cuarto y último clasificado para las “semis” será Bigornia Club de Rawson, que esperará expectante el resultado de ese partido.

Cabe destacar que Calafate-Trelew RC será una de las semifinales, mientras que la otra, Portugués espera por su rival que conocerá este sábado.

Las posiciones del Austral, son las siguientes: 1) Deportivo Portugués 37 puntos, 2) Calafate RC 32, 3) Trelew RC 32, 4) Bigornia Club 29, 5) Comodoro RC 26, 6) Chenque RC 19, 7) Patoruzú RC 13, 8) Puerto Madryn RC 11, 9) Draig Goch RC 4 y 10) San Jorge RC 4.

ENCUENTRO DE

PREJUENILES

Por otra parte, este sábado desde las 12 se desarrollará en cancha del club Deportivo Portugués, un encuentro masculino de Prejuveniles, de la Unión de Rugby Austral.

Además de dueño de casa, tomarán parte Calafate RC, Chenque RC y Comodoro RC.

Los referís que controlarán los partidos son Juan Manuel Fuertes, Pablo Heredia y Nehuén Millamán.

TERCERA FECHA

DEL FEMENINO

Mientras tanto, también este mismo sábado, pero en cancha de San Jorge RC de Caleta Olivia, se disputará la tercera fecha del torneo Clausura de rugby femenino de la URA.

El certamen, que se juega tanto en Mayores como en Juveniles, tendrá en esta ocasión, la participación del anfitrión, Zorros Rugby también de Caleta, Deportivo Portugués y Calafate RC.

Axel Cárdenas, Julián Ciancio y Fernando Nahuel arbitrarán la jornada en terreno santacruceño.

…………………..

Programa de la 7ª fecha (pendiente)

SABADO 25

En cancha de Patoruzú RC – Trelew

15:00 Patoruzú RC vs Comodoro RC. Referí: Catriel Heis (URLS). Asistentes: Gabriel Kononczuk y Rafael Raso Luque.

………………….

Encuentro de Prejuveniles

Cancha: Deportivo Portugués

12:00 Deportivo Portugués vs Calafate RC. Referí: Juan Manuel Fuertes.

12:30 Chenque RC vs Comodoro RC. Referí: Pablo Heredia.

13:00 Deportivo Portugués vs Chenque RC. Referí: Nehuén Millamán.

13:30 Calafate RC vs Comodoro RC. Referí: Juan Manuel Fuertes.

14:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués. Referí: Pablo Heredia.

14:30 Chenque RC vs Calafate RC. Referí: Nehuén Millamán.

Programa de la 3ª fecha del

torneo Clausura Femenino

Cancha: San Jorge RC – Caleta Olivia

13:00 Mayores: San Jorge RC vs Zorros Rugby. Referí: Axel Cárdenas.

13:30 Mayores: Deportivo Portugués vs Calafate RC. Referí: Julián Ciancio.

14:00 Juveniles: Deportivo Portugués vs Zorros Rugby. Referí: Fernando Nahuel.

14:20 Mayores: San Jorge RC vs Calafate RC. Referí: Axel Cárdenas.

14:50 Mayores: Zorros Rugby vs Deportivo Portugués. Referí: Julián Ciancio.

15:10 Juveniles: Zorros Rugby vs Deportivo Portugués. Referí: Fernando Nahuel.