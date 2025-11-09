Comodoro RC y Trelew definirán el campeón del Torneo Austral

El “Coirón” venció 32-30 a Deportivo Portugués, mientras que “Las Cebras” le ganaron 28-20 a Calafate RC.

Se jugaron este sábado las semifinales del Torneo Austral de Rugby 2025 en la categoría Superior, con clasificación a la final de Comodoro RC y Trelew RC.

En ese contexto, el “Coirón” le ganó apretadamente a Deportivo Portugués por 32-30 y así selló su pase para la final por el campeonato. Este partido se jugó en cancha del “Luso”.

De esa manera, Comodoro RC jugará la final ante Trelew RC, que en la otra semifinal, se impuso en cancha de Calafate RC al dueño de casa por 28 a 20.

Este lunes, mientras tanto, a través de un sorteo de Lotería de Chubut nocturna, se conocerá la sede de la final, destacando que si sale número par, se jugará en Comodoro y si es impar, el partido decisivo será en la cancha de “Las Cebras”, en Trelew.

Programa – Semifinales

SABADO 8

En Calafate RC – Bº Divina Providencia.

- Calafate RC 20 / Trelew RC 28.

En Deportivo Portugués – Bº Industrial

- Deportivo Portugués 30 / Comodoro RC 32.