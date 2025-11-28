Comodoro recibe el Encuentro Internacional de Tunas

Los Veteranos de A Coruña y la Casa de Troya de Santiago de Compostela, provenientes de España, visitaron al intendente Macharashvili junto con la agrupación comodorense Los Abremiles.

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli e integrantes del gabinete municipal, recibieron la visita de las agrupaciones tuneras que forman parte de las actividades previstas en el marco del Encuentro Internacional de Tunas, que se desarrolla en esta ciudad.

En ese contexto, Macharashvili indicó: “estamos muy contentos por su visita a nuestra ciudad, este viaje no lo hace cualquiera y desde nuestro lugar los recibimos con todo el afecto. Ellos vinieron con todo su colorido y su música para el disfrute de los comodorenses, recordándonos los vínculos que tenemos con España”.

Luis Viegas, de Los Abremiles, se refirió al encuentro con el intendente al afirmar: “tenemos una muy buena relación con Othar, incluso estuvo en algunos ensayos nuestros; sabíamos que iba a ser una tarde muy linda porque con los tunos no se puede hacer otra cosa más que pasarla bien y divertirse”.

Asimismo, manifestó su orgullo por la realización del 1° Encuentro Internacional de Tunas en Comodoro Rivadavia, que incluye un gran espectáculo en el Teatro Español este viernes y una recorrida por la ciudad este sábado, que concluirá con un show al aire libre en la Plaza España. “Estamos felices por contar con las tunas por primera vez en la Patagonia y en Argentina. A ambas agrupaciones las conocimos durante nuestra gira por España del año pasado, incluso la gente de A Coruña tenía previsto un viaje a México, pero eligieron venir a Comodoro, por lo que estamos muy agradecidos”, señaló.

David Ferreiros, de Los Veteranos de A Coruña, expuso: “es una sensación increíble, estamos muy emocionados de viajar al otro extremo del mundo. En su visita a la Coruña, la Tuna de Los Abremiles nos trató increíblemente bien, y hoy están siendo unos excelentes anfitriones, haciendo que nuestra gente la pase bien”. Mientras que, Domingo Álvarez Agudo, también de la mencionada agrupación, afirmó: “es un placer estar en Comodoro Rivadavia y ser recibidos por el intendente, para nosotros es un reto llegar hasta esta tierra”.

Del mismo modo, el integrante de la Casa de Troya, Meligno Amor, resaltó: “hoy culminamos una ilusión, que era cruzar el Atlántico y estar con amigos como son Los Abremiles. En esta ciudad, desde que llegamos, todo ha sido un cúmulo de emociones y recibimos una bienvenida fantástica para desarrollar este Encuentro de Tunas en lo que será el puntapié para que Comodoro Rivadavia se convierta en la capital de las tunas de Argentina”.

Juan Carlos Díaz del Valle, también miembro de la agrupación de Santiago de Compostela, sostuvo: “queremos traer nuestra música del siglo XIX a un país hermano como Argentina, donde tantos gallegos han venido para salir adelante y salvar a sus familias. A nivel musical, es un lujo compartir escenario con los compañeros de la Tuna de Veteranos de A Coruña y Los Abremiles, y nuestro deseo es que la gente se impregne de emociones y vivencias, porque queremos hacerlos partícipes de la felicidad que tenemos de estar aquí”.