Comodoro Rivadavia será sede de una clínica de SUP Surf

Entre el 21 y 24 de marzo se llevará a cabo en Comodoro Rivadavia, una clínica de Stand Up Paddle (SUP) Surf, la cual es organizada por KAI SUP Patagonia y será dictada por la tricampeona mundial de la disciplina, Lucía Cosoletto y su hermana Cecilia, integrante de la Selección nacional.
El evento incluirá clases teóricas, sesiones de coaching personalizado, videoanálisis, remadas y excursiones náuticas.
El objetivo de dicha clínica es enseñar o mejorar las técnicas del Stand Up Paddle Surf, abarcando desde el equilibrio inicial hasta el manejo en olas, la técnica de remo y el entrenamiento físico. Estas jornadas se enfocan en la conexión con el mar, la seguridad y la mejora del rendimiento.
El Stand Up Paddle o SUP es una nueva modalidad del surfing que consiste básicamente de deslizarse sobre tablas de mayor tamaño que las convencionales y propulsado por un remo. Este nuevo deporte puede ser practicado tanto sobre olas de todos los tamaños, como en condiciones de mar perfectamente plano y recorrer grandes distancias.
La disciplina dentro de la provincia es relativamente nueva, y se practica de manera recreativa, excepto por algunos casos puntuales de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Playa Unión.
Para información e inscripciones, los interesados deberán comunicarse al 2974009985.
Desde la organización informaron que para los inscriptos que lleguen de afuera, estará contemplado un paquete con alojamiento y desayuno a un precio promocional.
Programa
SÁBADO 21 DE MARZO
17:00 - Presentación de los Coaches
17:30 - Charla Teórica
20:00 - Cena de Bienvenida
DOMINGO 22
08:30 - Coaching por Luchy y Chechu (playa a confirmar)
13:30 - Introducción a la Preparación Física
15:00 - Excursión a Rocas Coloradas
LUNES 23
08:30 - Coaching por Luchy y Chechu (playa a confirmar)
13:00 - Paseo Náutico a cargo de Habitantes del Mar
18:00 - Videoanálisis y Merienda de Cierre
MARTES 24
06:30 - Remada al Amanecer con Meditación y Baños de Gong en Caleta Córdova
10:00 - Brunch y Cierre Final