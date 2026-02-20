Romina Villafañe y su escuela se preparan para un año competitivo

La profesora de patín artístico de Sueños Sobre Ruedas, recibirá el acompañamiento del Estado municipal en la presente temporada.

La profesora de patín artístico Romina Villafañe titular de Sueños Sobre Ruedas se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez, para planificar el calendario de competencias del año 2026. La profesora comodorense junto a su escuela recibirá el acompañamiento del Estado municipal en la presente temporada.

La planificación anual abarca competencias nacionales e internacionales. “Como siempre nosotros a comienzo de año nos reunimos con Hernán -por Martínez- para planificar lo que es nuestro calendario de competencias y siempre nos están acompañando. Este año logramos tener un calendario armado desde muy temprano, eso hace que ya sepamos que tendremos el acompañamiento de Hernán en los meses que tenemos competencia. Se distribuyó muy bien la ayuda económica, los espacios que necesitaremos para prepararnos, así que muy conforme con todo eso y agradecida como siempre”.

“La realidad es que el primer semestre siempre es el más cargado porque en mi caso tengo patinadores a nivel provincial, nacional e internacional, y estas últimas son hasta agosto. Este primer semestre es súper pesado. Arrancamos la pretemporada el 5 de enero, tuvimos poco descanso, únicamente la semana de las fiestas. Después seguimos con los entrenamientos”, aseguró Romina Villafañe.

Recientemente Romina Villafañe estuvo participando de un campus de entrenamiento intensivo en Buenos Aires, organizado por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP). Donde las patinadoras comodorenses entrenaron con técnicos de la selección argentina los cuales están buscando proyectos para 2027 y 2028.

“La participación en estos campus te abre la posibilidad de futuros campeonatos durante el año, y más allá de esta habilitación, es una experiencia nueva para las chicas. El año pasado hicieron su primer campeonato nacional y lograron todas ubicarse en el podio, así que este año subimos dos categorías. Nos tiramos a buscar un desafío más grande, y por eso estamos preparándonos desde el 5 de enero, de lunes a lunes”, afirmó Villafañe.

UN GRAN OBJETIVO ES EL PANAMERICANO

El campus en Buenos Aires vino a marcar el cierre de la pretemporada, acotando que las competencias arrancarán a partir del primer fin de semana de marzo. “Empezamos con el primer torneo provincial, donde participan todas las nenas de la escuela. Después viajamos a mediados de marzo con Isabella Chávez, que es una de las alumnas de nivel internacional. Viajamos a Buenos Aires, a la Copa Apertura, y esperamos que este año vuelva a tener la posibilidad de integrar la selección argentina. Lo hizo el año pasado, pero es algo que se renueva todos los años, y hay que buscar nuevamente la clasificación”.

“Luego serán los clasificatorios para los nacionales, y nuestro objetivo más importante es el Panamericano que se hace en Argentina. Será en junio, no sabemos bien la sede pero calculamos que será en el Microestadio de la CAP, que es donde se han hecho todos los campeonatos internacionales”, aseveró Villafañe.

La profesora considera que este año tienen un proyecto muy grande, con nuevos objetivos. “Fue muy positiva la reunión. Muy agradecida, porque nos escuchan, nos acompañan y se comprometen. Eso es fundamental para un deporte como el nuestro que es muy costoso, que tiene muchas condiciones. Es un deporte que necesita espacios, muchas veces tenemos que alquilar pistas”.

“Muy contenta por el acompañamiento del Ente, y también agradecida con las familias que conforman mi escuela, porque siempre soy la que propone, ellos se suman y acompañan. Además de mis alumnas, que son imparables. Muy feliz y muy contenta”, dijo por último Romina Villafañe.