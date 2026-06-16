Comodoro se incorpora a una red para fortalecer políticas de primera infancia

La ciudad fue convocada a participar del Programa Ciudades de la Primera Infancia y Salud Perinatal, una iniciativa que brindará capacitación, acompañamiento técnico y herramientas de gestión para los equipos municipales de salud.

Comodoro Rivadavia fue convocada a integrarse a la red de Municipios comprometidos con la primera infancia, en el marco del Programa Ciudades de la Primera Infancia y Salud Perinatal, impulsado por la Red de Innovación Local (RIL). La propuesta busca acompañar a los gobiernos locales en el diseño y fortalecimiento de políticas públicas orientadas al bienestar de las embarazadas, las familias y los niños en sus primeros años de vida.

La presentación de la iniciativa se realizó de manera virtual y contó con la participación de autoridades y profesionales de la Secretaría de Salud municipal, encabezados por el secretario de Salud, Jorge Espíndola.

A través de este programa, los equipos municipales vinculados a la salud perinatal y la primera infancia accederán a herramientas de planificación, sistematización y gestión integral. Además, durante diez meses desarrollarán proyectos específicos con el acompañamiento de mentores especializados.

Comodoro forma parte del grupo de localidades chubutenses convocadas a esta edición junto con Sarmiento, Rada Tilly, Rawson y Puerto Madryn. La propuesta contempla un esquema de asistencia técnica personalizada a cargo de facilitadores de la Red de Innovación Local, con instancias de capacitación continua destinadas al fortalecimiento institucional.

Espíndola destacó la importancia de la convocatoria y señaló que permitirá profundizar el trabajo que ya se viene realizando en materia de salud perinatal y primera infancia, incorporando nuevas herramientas de planificación, gestión y evaluación de políticas públicas.

Asimismo, indicó que esta etapa inicial dará paso a un proceso de trabajo sostenido, que favorecerá el intercambio de experiencias con otros municipios y el acompañamiento de especialistas para el diseño de estrategias ajustadas a la realidad local.

Finalmente, valoró la posibilidad de integrar una red enfocada en generar mejores condiciones para el desarrollo integral de las infancias y remarcó la relevancia de los espacios de formación y construcción colectiva para fortalecer las capacidades locales y consolidar políticas públicas sostenibles.