Comodoro será sede del Torneo Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín

El certamen reunirá a más de 450 deportistas de distintas provincias del país y se realizará por primera vez en Comodoro. Será desde el 5 al 10 de diciembre en el Club Huergo.

Este miércoles, el intendente Othar Macharashvili junto al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, asistieron a las pruebas previas del Torneo Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín, que se desarrollará desde este viernes 5 hasta el miércoles 10 de noviembre en las instalaciones del Club Huergo, en Km. 3.

Entre los presentes también se encontraban el director General de Deportes de la Municipalidad, Martín Gurisich; la entrenadora de Gimnasia de Trampolín, Evangelina Nahuel; la responsable de jueces nacional, María Soledad García Martín; el entrenador de la Selección Argentina de esa especialidad, Claudio Adorno; profesores y deportistas.

El evento que se desarrollará durante 6 días y proyecta una asistencia de alrededor de 800 personas cuenta con la inscripción de más de 454 deportistas, de los cuales 120 gimnastas representarán a Chubut.

Además de la importancia deportiva, el Municipio tiene por objetivo posicionar a Comodoro como sede de grandes eventos y utilizar al deporte como una herramienta social y económica para impulsar el comercio y la industria hotelera local.

Sobre el importante torneo nacional, Martínez afirmó que “junto al intendente, estamos recorriendo lo que es la previa, todo lo que tiene que ver con la prueba de aparatos y la organización final. Estamos muy contentos y conformes con la opinión y el visto bueno de parte de las autoridades nacionales que se han acercado para ver el concreto desarrollo de esta competencia”.

Por otro lado, el funcionario puso en valor el esfuerzo para traer a la ciudad todo el equipamiento necesario para la competencia. “Está llegando ahora de Jujuy el último equipamiento que es un doble trampolín”, al tiempo que remarcó que el certamen “fue un deseo de nuestra referente Evangelina Nahuel, que soñó mucho tiempo con poder hacerlo. Hay que tener claro que Comodoro tiene una sola escuela y por eso hoy lo podemos llevar adelante”.

EL DEPORTE, HERRAMIENTA SOCIAL

Martínez confirmó que la ciudad está lista para dicha competencia, al expresar que “seguimos en el desarrollo de lo delineado por nuestro intendente, que es poner a Comodoro no solo como sede deportiva, sino que el deporte termine siendo una herramienta social, y volvemos a marcar que Comodoro tiene la infraestructura acorde para poder llevar adelante este tipo de competencias”

En tanto Evangelina Nahuel, responsable de gimnasia de trampolín del Municipio, destacó que “es la primera vez que se hace este tipo de torneo nacional en Comodoro. Estamos recibiendo más de 450 gimnastas más sus entrenadores, familias que acompañan y los jueces”.

Además, puso en valor que Comodoro es la única ciudad que realiza en su escuela municipal, gimnasia de trampolín. ”Para nosotros es importante porque va a visibilizar todo lo que se viene trabajando y de qué se trata la disciplina. También queremos mostrarle a Comodoro que tenemos un plantel de chicas que se esfuerzan y que van a representarnos en este nacional. Van a ver lo mejor de la Argentina”.

“UN DEPORTE MUY GENEROSO CON EL CUERPO”

María García Martín, responsable de jueces nacionales de la disciplina, indicó que durante el torneo actuarán 15 jueces. “Las mesas están bien armadas, completas y estamos contentos, lo que no siempre sucede. En este nacional federativo no venimos a representar a los clubes, sino a las federaciones, por lo que pueden participar 12 gimnastas por categoría”, explicó.

Respecto a los distintos competidores, comentó que “si vinieron es porque hicieron un buen trabajo en sus provincias para representarlas acá”, al tiempo que explicó que la gimnasia de trampolín “es un deporte muy generoso con el cuerpo, no es tan nocivo. Los chicos tienen como su potencial sobre los 30 años y nosotros evaluamos la ejecución, que es cómo lo hacen y cuán prolijo lo hacen; la dificultad, qué elementos realizan; y evaluamos el tiempo de vuelo que el gimnasta está en el aire sin tocar la lona y el desplazamiento horizontal, que mantengan su centro”.

En tanto, el entrenador de la Selección Argentina, Claudio Adorno, agregó su satisfacción de estar en la ciudad, al decir: “tengo la suerte de estar trabajando con el grupo de gimnasia de Comodoro Rivadavia. Esta es mi tercera visita, donde colaboro con el trabajo de los profesores y los chicos que componen el equipo. Son más de diez, las provincias que van a participar”.

Finalmente, especificó que el certamen declara el campeón nacional federativo de todo el país y se consolida como el máximo evento para determinar el gimnasta con mejor nivel de cada categoría. “La formación está dada de acuerdo a los niveles y al progreso de cada chico. Van teniendo distintos requerimientos a medida que van subiendo su nivel”, sostuvo.

Imagen de WhatsApp 2025-12-03 a las 16.40.54_ee3296a0