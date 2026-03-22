Comodoro y Chenque debutaron con victoria en el Oficial de rugby

El “Coirón” venció a Deportivo Portugués 45-18, mientras que el “Celeste” aplastó a San Jorge RC de Caleta Olivia por 104-15. Calafate RC tuvo fecha libre.

Este sábado se puso en marcha el torneo Oficial 2026, que organiza la Unión de Rugby Austral. En ese contexto, en los dos partidos que se jugaron por la categoría Superior, hubo victorias de Comodoro RC como así también de Chenque RC, en ambos casos en condición de local.

El “Coirón”, quien es el actual defensor del título, se impuso en Astra ante Deportivo Portugués por 45-18, mientras que el “Celeste” se hizo fuerte en su campo de juego, que posee en la zona de El Trébol, y le ganó con autoridad a San Jorge RC de Caleta Olivia por 104-15.

Además y en el partido jugado en Intermedia, hubo victoria de Comodoro RC por 39-17 ante el elenco luso.

También se jugaron los partidos de las categorías formativas. En Menores de 18, M-16 y M-13, todo fue para Chenque RC, mientras que Comodoro RC ganó en M-18 y M-13, y Portugués se impuso en M-16.

Cabe destacar que en los dos partidos de Menores de 13 años, los locales ganaron los puntos. En esta ocasión, fue Calafate RC que tuvo fecha libre, y que en la próxima jornada hará su debut ante Chenque RC. El otro duelo lo protagonizarán San Jorge RC y Comodoro RC, mientras que Portugués le tocará descanso.

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Panorama de la 1ª fecha

En Chenque RC – El Trébol

Chenque RC vs San Jorge RC

Primera: 104 / 15.

M-18: 59 / 14.

M-16: 114 / 3.

M-13: PG / PP.

En Comodoro RC – Astra – K 20

Comodoro RC vs Deportivo Portugués.

Primera: 45 / 18.

Intermedia: 39 / 17.

M-18: 17 / 10.

M-16: 10 / 38.

M-13: PG / PP.

Libre: Calafate RC.

Próxima fecha (2ª)

- San Jorge RC vs Comodoro RC.

- Calafate RC vs Chenque RC.

Libre: Deportivo Portugués.