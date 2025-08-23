Con fondos propios, el Municipio avanza en la reparación del Paseo Costero

El proyecto contempla la reconstrucción de la vereda, el cambio del caño pluvial deteriorado y la consolidación de la descarga al mar.

Este viernes, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, llevó adelante la apertura de los concursos de precios para la “Reparación de la vereda Paseo Costero– Etapa 1”, para la que se presentaron dos oferentes: LH3 SRL y Leoncio Gatti. La obra permitirá resolver los daños estructurales en un tramo clave del paseo que es utilizado por vecinos para actividades recreativas, deportivas y de circulación cotidiana.

En este contexto, el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, destacó la decisión política del Municipio de avanzar con fondos propios, a pesar de que Vialidad Nacional es quien administra la ruta. “Se trata de una obra importante para nuestros vecinos y para el funcionamiento de la ciudad”, resaltó el funcionario.

Además, destacó que la Municipalidad supervisará de cerca el avance de la obra, al asegurar de que se estará encima de la ejecución “para que avance lo más rápido posible y para evitar molestias innecesarias a los vecinos”.

La obra del Paseo Costero tiene por objetivo reparar un tramo de pluvial soterrado, ubicado entre la Ruta Nacional N° 3 y la calle Ramos Mejía. La intervención incluye la construcción de una nueva cámara de inspección para facilitar el mantenimiento del sistema y la restitución de las veredas y la ciclovía, respetando la configuración actual de este espacio de recreación y tránsito.

El área afectada actualmente presenta demoliciones y excavaciones parciales que llegan hasta la cota del pluvial. La estructura existente, construida con caños de chapa corrugada de 1.900 mm de diámetro, se encuentra deteriorada, por lo que será retirada y reemplazada por un nuevo conducto de chapa corrugada de 2.000 mm, provisto por la Dirección de Vialidad Nacional.

La intervención permitirá optimizar la capacidad de drenaje y garantizar la seguridad peatonal, la preservación del entorno y la transitabilidad en uno de los sectores más concurridos de Comodoro Rivadavia.