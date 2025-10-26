Con una participación del 65%, cerraron los comicios en Chubut

Al igual que en el resto del país, alrededor del 65 por ciento de electores habría ido a votar este domingo en la provincia.

Aunque estaban habilitados para votar 485.052 ciudadanos, el número que decidió cumplir con su obligación cívica habría sido mucho menor al de las elecciones de 2023, también en la provincia de Chubut. Apenas un 65 por ciento se habría sentido compelido a manifestar su opinión política.

De ellos, la ciudad con más electores es Comodoro Rivadavia, que representa con sus 172.291 electores (incluyendo a Rada Tilly) el 35% del padrón total de la provincia. Luego venían Trelew y Rawson, con 121.843; y Puerto Madryn, con 81.500. Esquel, por su parte, aportaba junto con otras localidades del departamento Futaleufú, 43.127 electores.

Además de la novedad que representaba el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en todos los distritos, en Chubut se votó un referéndum para definir si se mantenían o eliminaban los fueros políticos, judiciales y sindicales.

Chubut renueva en este turno dos de sus cinco bancas de diputados nacionales, las de la María Eugenia Alianiello (Fuerza Patria) y la de Ana Clara Romero (Despierta Chubut o Provincial Unidas), quien se postulaba para la reelección.

En total son ocho las listas que en Chubut buscan quedarse con las dos bancas en juego.