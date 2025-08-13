Condenan a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual contra Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana declaró culpable al empresario gastronómico por abuso sexual agravado en el marco de hechos reiterados. La denuncia fue presentada por la modelo y conductora en 2021.

Tras tres audiencias, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, al considerar que los hechos provocaron un daño en la salud mental de la víctima y se produjeron de forma reiterada. El empresario gastronómico fue detenido de inmediato en la sala de audiencias.

La denuncia que dio inicio a la causa fue presentada por Prandi en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, que intervino debido a que los abusos habrían ocurrido en la vivienda que ambos compartían en el barrio privado “Septiembre”. Según la acusación, los episodios de violencia se desarrollaron entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018.

En su alegato, el fiscal Christian Fabio solicitó una condena de 20 años de prisión efectiva, el máximo previsto por el Código Penal para el delito imputado. Por su parte, la querella, representada por el abogado Javier Baños, pidió 50 años de cárcel.

“Pedimos 50 años por una cuestión técnica, no porque eso garantice Justicia, sino porque es el máximo legal que establece el artículo 55. Hubiéramos pedido prisión perpetua de haber sido posible”, explicó el letrado.