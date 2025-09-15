Las comunidades educativas de las escuelas 723 y 743 realizarán este martes una actividad conjunta en el barrio Juan XXIII. Habrá plantación de árboles, pintadas de frases y reflexiones para reafirmar el compromiso con los derechos humanos y la democracia.

Conmemorarán la Noche de los Lápices con una jornada por la memoria y la justicia

En el marco del Día de la Juventud y a 49 años de la trágica Noche de los Lápices, las comunidades educativas de las escuelas 723 y 743 se unirán para llevar adelante una Jornada por la Memoria y la Justicia.

El encuentro se desarrollará este martes 16 de septiembre de 2025, de 10:30 a 16 horas, en la plazoleta Julio Argentino Mussi, ubicada en calle Olavarría 1055, en el corazón del barrio Juan XXIII.

Durante la jornada se realizarán actividades simbólicas como la plantación de árboles y la pintura de frases alusivas, con el objetivo de reafirmar el compromiso de las instituciones y de los estudiantes con la memoria histórica, los derechos humanos y la defensa de la democracia.

La conmemoración busca mantener vivo el recuerdo de los diez estudiantes secundarios secuestrados y desaparecidos en 1976 en la ciudad de La Plata, en un hecho que quedó grabado en la memoria colectiva como la Noche de los Lápices. Este episodio se transformó en un emblema de la lucha estudiantil y juvenil en la Argentina, y cada año es recordado como símbolo de resistencia y exigencia de justicia.