Continúa acopio de residuos urbanos para reciclaje

La municipalidad de Caleta Olivia y la Fundación Santa Cruz Sustentable, llevan adelante una tarea coordinada en la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos.

La misma está ubicada en el predio del relleno sanitario (zona sur) y permite optimizar el enfardado y comercialización de materiales.

El trabajo, enfocado en la importancia del reciclado como herramienta para reducir el impacto ambiental, busca promover también la participación comunitaria en la separación de residuos, comentó la interventora de Fundación Santa Cruz Sustentable, Noelia Arias.

Respecto al proceso operativo en la planta, explicó que los residuos llegan en camiones del municipio, son descargados y trasladados a una tolva.

Desde allí, pasan a una cinta de clasificación, donde los trabajadores de la fundación realizan la separación de los materiales que posteriormente, son enviados a una prensa, donde se enfardan para su almacenamiento y comercialización.

“La semana pasada pudimos enviar un camión con 16 mil toneladas de material entre cartón, plástico, nylon y seguimos trabajando arduamente para poder acompañar a la sociedad”, detalló.

Finalmente, destacó la tarea conjunta con el municipio y puso en valor el compromiso sostenido del equipo, al tiempo que instó a la comunidad a contribuir haciendo el reciclado en los domicilios.

“Hay un montón de productos que se pueden reciclar desde el plástico, las tapitas, el nylon y si ellos también ayudan y colaboran, esto va a ser mucho más fácil”, puntualizó.

Fuente: Prensa Municipal