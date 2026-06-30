Continúa el mejoramiento de calles en barrio San Cayetano

Los trabajos municipales de mantenimiento vial consisten en la nivelación de calles y la aplicación de ripio.

En el marco del plan integral de mantenimiento de calles y caminos principales de la ciudad, este martes por la mañana personal de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, concretó labores con el uso de maquinaria pesada en distintos sectores del barrio San Cayetano.

Las máquinas retroexcavadoras trabajaron en la Calle 1, un sector muy concurrido que conecta con la Escuela N° 209 y el Centro de Atención para la Salud (CAPS), entre otras instituciones comunitarias. De igual manera, se esperaba optimizar la calle Código 555, y el sector del espacio sociocultural Patria Grande.

El subsecretario Walter Navarro, acompañado por el vecinalista Pedro Triviño, supervisó las labores e indicó que “estamos enripiando los lugares más complejos y ordenándolos. Ya intervinimos la mitad de las calles del barrio y ahora nos queda la calle Código 555 y toda la parte de Patria Grande”.

El funcionario remarcó que los trabajos viales se desarrollan tanto en la zona norte como sur, priorizando los sectores más prioritarios de acuerdo a la solicitud de los vecinos.

El funcionario añadió que “estamos trabajando como hemos venido haciendo durante todo el año, en el territorio viéndonos la cara con los vecinos, y de esta forma dejando las calles lo más ordenadas posible para cuando lleguen las lluvias”.

Por su parte, el dirigente del barrio San Cayetano, Pedro Triviño, manifestó que las calles estaban deterioradas, pero “estamos gestionando, así que con este trabajo de las máquinas esperamos que los vecinos puedan caminar seguramente, especialmente cuando llevan a los chicos la escuela”.

En la misma línea, el vecinalista expresó su agradecimiento a la subsecretaría de Vialidad Urbana al detallar que “ya la semana pasada anduvieron por las calles 554 y 555. Hoy están pasando dos máquinas y se está mejorando el barrio”.