Defensa Civil toma recaudos ante la posible formación de hielo

Se recomienda circular con precaución y reportar la presencia de hielo en la vía pública. Además, se aconseja salir con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó este martes que, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se registra un importante descenso de las temperaturas en la ciudad y la región, con nevadas en las zonas que rodean Comodoro Rivadavia, afectando especialmente la circulación sobre las rutas nacionales N° 3 y N° 26.

Al respecto, el director general de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, indicó que Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el esparcimiento de sal y el uso de máquinas barredoras “para garantizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a quienes deban desplazarse por las rutas”.

“Durante las últimas horas de la noche y la madrugada, se prevén temperaturas muy bajas que podrían provocar la formación de hielo sobre la calzada”, explicó el funcionario. En ese marco, las cuadrillas de Defensa Civil realizarán tareas preventivas de distribución de sal en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, Barrionuevo solicitó la colaboración de la comunidad para extremar las medidas de precaución al momento de circular. “Se recomienda reducir la velocidad, mantener una conducción responsable y prestar especial atención a la posible presencia de manchones de hielo en calles y avenidas”, indicó.

Además, pidió a los vecinos que “en caso de detectar sectores con hielo sobre la calzada, se comuniquen con Defensa Civil al 297-4040174, a fin de que las cuadrillas puedan intervenir rápidamente con el esparcimiento de sal y minimizar los riesgos para la circulación”.

Finalmente, desde el área se aconseja “planificar los desplazamientos con mayor anticipación, salir con tiempo y mantenerse informados a través de los canales oficiales y los medios de comunicación locales, donde se difundirán las actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas y el estado de las calles”, concluyó Barrionuevo.