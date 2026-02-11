Continúa el ordenamiento urbano en la zona de El Faro

Los trabajos consisten en la continuidad de apertura de calles, conforme a una mensura registrada en 2015.

Este miércoles por la mañana, personal de las secretarías de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, y de Ordenamiento Territorial, continuó avanzando con el proceso de ordenamiento urbano en el sector denominado “El Faro”, a través de la apertura calles prevista en una mensura inscripta y registrada desde el año 2015.

En esta etapa, las tareas se concentran exclusivamente en la remoción de cercos y maleza que interfieren con la traza, sin proceder al corrimiento de viviendas ni de estructuras habitadas. El objetivo principal es que los vecinos puedan identificar claramente la calle y, de esta manera, conocer con precisión los límites para construir o habitar.

Al respecto, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, sostuvo que “estamos interviniendo en la urbanización del sector ‘El Faro’, puntualmente en lo que es demarcaciones de calles. Durante esta jornada, pudimos avanzar con cinco calles más en una zona que cuenta con aproximadamente 30 macizos”.

Por su parte, el director general de Agrimensura, Martín de Alzaga, explicó que las tareas se basan “en una mensura registrada años atrás”, por lo que “la idea es que las máquinas liberen todo lo que es el dominio público, evitando las invasiones. De esa forma, podemos tener con certeza las calles habilitadas para dotar de servicios a los vecinos en el futuro”.

Asimismo, manifestó que “el invierno pasado habíamos comenzado con una labor de replanteo y a fines de diciembre iniciaron a trabajar las máquinas para despejar la traza urbana”, al tiempo que aclaró que, durante el procedimiento “se movieron cercos, chapas y otros elementos, pero no se intervino sobre las viviendas”.