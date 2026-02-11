Tras remodelación, reabrió la sede céntrica del Banco Chubut

Ya se encuentra operativo, luego de varios meses de trabajos de refacción y reestructuración edilicia.

Desde el martes 10 de febrero, el Banco del Chubut volvió a poner en funcionamiento el sector de atención al público de la sucursal Comodoro Centro ubicado sobre calle San Martín, luego de la finalización de una obra de remodelación integral que permitió renovar y modernizar sus instalaciones.

Los trabajos realizados contemplaron una reestructuración completa de los espacios, con mejoras en seguridad, comodidad y funcionalidad, lo que se traducirá en una atención más ágil y eficiente. La redistribución de los puestos de atención permitirá reducir los tiempos de espera y optimizar la experiencia de los clientes.

Esta reapertura se enmarca en un plan integral de modernización de servicios e infraestructura que la entidad viene desarrollando en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de fortalecer su presencia territorial y acompañar el crecimiento de las comunidades en zonas estratégicas del territorio chubutense.

Participaron de la reapertura el director Emiliano Álvarez Raso y el gerente general del Banco del Chubut, Gustavo González, quienes destacaron que, en un contexto en el que el sistema financiero avanza hacia la digitalización de sus servicios, la entidad provincial reafirma su decisión de fortalecer la atención presencial y el vínculo directo con la comunidad, acercando soluciones y beneficios concretos acordes a las necesidades de cada cliente.

Finalmente, se destacó la predisposición y el acompañamiento permanente del personal de la sucursal N°06 Comodoro Centro y de la Gerencia Regional durante la ejecución de la obra, que permitió concretar esta renovación en beneficio de la comunidad.

En detalle, la obra incluyó una serie de mejoras significativas en los espacios destinados a los clientes y empleados del banco. Entre los principales trabajos realizados, se destacan:

- Relevamiento y cambio total de cañerías e instalaciones de agua, cloaca y pluvial.

- Revestimiento de paredes y reemplazos de cielorrasos.

- Cambio total de instalaciones eléctricas, incluyendo la sustitución de luminarias.

- Redistribución y diseño de espacios de trabajo.

- Remodelación e incorporación de mobiliario.

- Refacción y remodelación en los sistemas de refrigeración y calefacción, sanitarios y cocina.