Prosiguen las tareas de reacondicionamiento en espacios públicos

Para mejorar la seguridad, se instalan luminarias en la zona del cenotafio y en la rotonda del barrio 9 de Julio.

Desde el área de Mantenimiento, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, se continúa trabajando en el reacondicionamiento de espacios públicos en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. En esta oportunidad, se está avanzando en la iluminación de las inmediaciones del Cenotafio, la rotonda del barrio 9 de Julio y la plaza ubicada en el cruce de las avenidas Roca y Kennedy.

En ese contexto, el subsecretario Luis Correa indicó que, en la zona del Cenotafio, “se está trabajando conjuntamente con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, tras el pedido urgente del intendente Othar Macharashvili. Se están llevando líneas de media y baja tensión para alimentar la iluminación del sector y brindar mayor seguridad”.

Respecto a la rotonda ubicada en avenida 13 de Diciembre y Dorrego, sostuvo que “ante los requerimientos de los vecinos, estamos instalando luminarias en este tradicional espacio del barrio 9 de Julio y la idea es ponerlas en funcionamiento en los próximos días. Además, se está reacondicionando mediante tareas de limpieza y pintura y se colocarán bancos”.

En relación al espacio público ubicado en el cruce de las avenidas Roca y Kennedy, el funcionario expuso que “el 50% de las luminarias estaban quemadas, por lo que se procedió al recambio de las mismas y a la instalación de más artefactos para reforzar la iluminación de la plaza. También se están llevando adelante tareas de pintura y reparación de veredas”.

Finalmente, Correa señaló que “continuamos trabajando en el mejoramiento de los distintos espacios públicos de Comodoro Rivadavia, de acuerdo a nuestro cronograma diario y a los lineamientos que nos marca el intendente”.