Continúa el trabajo en conjunto entre Comodoro Deportes y Chubut Deportes

Dirigentes de distintas entidades deportivas locales se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y con el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes; para seguir trabajando conjuntamente. Los funcionarios recibieron a referentes del rugby, hóckey, vóley, handball, futsal y fútbol oficial.

Tras los encuentros, Reyes explicó que “desde el primer día de gestión nos propusimos trabajar en conjunto con Comodoro Deportes y con el Municipio de Comodoro, fundamentalmente con las instituciones, poniendo un Estado a disposición. Tuvimos unas reuniones muy interesantes, donde hay un compromiso de trabajar conjuntamente”.

Y se mostró agradecido “porque la verdad es que las instituciones tienen paciencia, entendieron la situación de la provincia y pusimos todo a disposición dentro de las posibilidades, en un contexto super complejo pero con un mensaje muy claro de que vamos a estar cerca y vamos a estar acompañando, y que vamos a trabajar en conjunto con el equipo de Hernán Martínez y Comodoro Deportes”.

Milton Reyes quedó “con una satisfacción importante” porque “hay una muy buena recepción” por parte de las instituciones. En ese sentido, agregó que “Comodoro es muy especial porque siempre han sentido mucho acompañamiento del Municipio, eso se nota y se ve en lo que te dicen los dirigentes y en las obras que se han hecho en las instituciones deportivas”.

“Es un placer poder juntarnos en una mesa de trabajo con las instituciones, escuchando la demanda que es lógica y ellos entendiendo qué es lo que pretendemos hacer, es una dinámica que me parece que va a dar un resultado muy importante. Me voy con la tranquilidad de que estamos cumpliendo el compromiso de ‘Nacho’ Torres cuando ganó la gobernación y, en el caso particular, me ofreció estar al frente de Chubut Deportes, que pongamos el Estado a disposición”, culminó.