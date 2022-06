Convocan a asamblea para denunciar situaciones de abuso en la Universidad

Bajo el lema "Yo sí te creo", la convocatoria del Movimiento Feminista Democrático se realizará el martes a las 17 en el hall de la sede Comodoro Rivadavia. Críticas porque la comisión de género no realizó un encuentro para explicar cómo está trabajando.

En la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se rompió el silencio y complicidad en los casos de abusos. Tal como viene informando El Patagónico, la casa de altos estudios confirmó que hay, al menos, 29 casos de violencia de género y la exvicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Lucrecia Falón Gómez, manifestó que hubo protección política cuando se denunció al docente cesado en la sede Trelew, Bruno Sancci.

Este diario también ha puesto en conocimiento la denuncia contra una persona que acosaba a estudiantes en el interior de la sede Comodoro Rivadavia y que luego las seguía hasta la parada del colectivo e incluso hasta el casco céntrico.

Otra de las denuncias que tomó estado público fue contra un hombre que acosaba a las mujeres en el baño del primer piso donde está la Facultad de Ingeniería. Según testimonios, el acosador deja carteles y las espía cuando salen del baño. Las autoridades se encuentran trabajando en el caso.

En este marco, el Movimiento Feminista Democrático convocó a una asamblea en el hall de la sede Comodoro Rivadavia para “poner en común las denuncias de acosos y abusos de poder por parte de los profesores de la institución y las carreras”.

El encuentro se realizará el martes a las 17 y buscará darle voz a las denuncias que fueron silenciadas o que no tuvieron apoyo de las autoridades.

Mediante un comunicado, los convocantes cuestionaron a la comisión de género de la Universidad por no llamar a un encuentro para explicar su metodología de trabajo. “Si bien la Universidad ha avanzado en políticas de género y tiene personas trabajando en torno a ello, estas personas no han llamado a asamblea no han comentado nada absolutamente de cómo se ha avanzado respecto a esto. De hecho, hay una cartelera contra acoso y está siempre suele estar tapada”, criticaron.

“Es por eso que este movimiento feminista democrático busca poner en común todas las voces y organizarse para empezar a cambiar estas prácticas y que los varones empiecen a entender que acosar está mal. A esto se suma también los intereses y movimientos políticos dentro de la misma institución que también realizan sus abusos de poder”, argumentaron.

La convocatoria se realizará bajo el lema “Yo sí te creo” e invita a todas las personas que han padecido algún tipo de presión cuando intentaba denunciar un caso de violencia de género. “No es necesario dejar nombre y apellido (del o la denunciante), porque esa es la manera en que nos cuidamos, pero si es necesario juntarse a comentar los casos y ver de qué manera empezamos a cambiar este tipo de prácticas”, subrayaron.