Copa Regional Femenina: Ferro se ilusiona con seguir subiendo

Mientras espera conocer a su próximo rival, Ferrocarril del Estado se ilusiona con seguir subiendo en la Copa Regional Federal Amateur Femenina 2025 y se prepara para afrontar el cruce de la segunda ronda. La goleadora Ornella Rivas analizó el presente y el futuro de “La Maquinita”.

Ferro culminó la primera ronda con una impresionante goleada por 7 a 1 ante Deportivo Nocheros de Las Heras (Santa Cruz) en La Nueva Salitrera y quedó como líder de la Zona 1 de la Región Patagónica. Los goles fueron convertidos por Ornella Rivas (3), Ailén Joursin (2), Brenda Rain y Evangelina Araneda.

Si bien las “ferroviarias” ya estaban clasificadas, gracias a la gran diferencia de gol (+15) quedaron en la primera colocación del grupo. El equipo de Km. 5 todavía no tiene definido el rival en la siguiente instancia de cruces, que estará integrada por ocho clubes. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede, y de ahí saldrán los cuatro equipos para la tercera ronda.

Además de Ferro, están clasificados J.J. Moreno (Puerto Madryn), Deportivo Confluencia (Neuquén), Camioneros (Río Grande), Cruz del Sur (Bariloche) y Deportivo Nocheros (Las Heras).

ORNELLA RIVAS: “TENEMOS DEMASIADO PARA DAR Y DEMOSTRAR”

Ornella Rivas fue determinante en la ofensiva “ferroviaria” y terminó siendo la goleadora del equipo con 7 tantos. Es que metió cuatro goles en el primer partido contra Deseado Juniors y le hizo tres a Nocheros en la 6ª fecha.

La joven delantera de 15 años, que surgió de la institución de Km. 5, analizó la campaña de la primera ronda y se ilusiona con pasar a la tercera fase de la Copa Regional Federal Amateur Femenina.

“La primera ronda fue una linda experiencia. El primer partido lo jugamos en Comodoro y pudimos ganarlo 8 a 1 a Deseado. En ese encuentro metí 4 goles. El segundo partido en Las Heras se nos puso más difícil porque faltaron algunas chicas del plantel. Dimos todo, pero no pudimos concretar a lo que fuimos”, contó.

Y añadió que “en la tercera fecha fuimos de visitantes a Puerto Deseado, tuvimos un buen partido y salimos victoriosas, nos pudimos recuperar. Y en el último partido en La Salitrera dejamos los tres puntos acá, ya que habíamos caído en el partido de ida ante Nocheros. Ahí pude meter tres goles”.

Rivas valoró el grupo humano y, en base a esa unidad, se entusiasma con acceder a la siguiente fase. “Para lo que viene y para lo que nos queda del Regional estamos bastante bien, tenemos demasiado para dar y demostrar. Más allá de lo futbolístico, tenemos un equipo que resalta porque somos todas muy unidas”, aseguró.

Por último, se enfocó en lo personal y afirmó: “estoy contenta con lo que estoy logrando y lo que estamos logrando con el club que me vio crecer. Me siento muy cómoda, siempre me lo hicieron sentir así, el equipo y los dirigentes, así que me siento muy bien. Agradezco al club Ferro y a toda mi familia”.