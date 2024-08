Cormillot criticó a Luciana Salazar por darle complementos a su hija

En las últimas horas, Luciana Salazar entró en medio de una polémica no sólo al confirmar que ella y su hija, Matilde, hacen una dieta pescetariana, sino que también mostró la cantidad de pastillas que tanto ella como su hija consumen por día. Según lo que explicó, debido a lo estricto de su dieta, ambas necesitan complementar su alimentación porque hacen esta dieta.

Ante esto, Alberto Cormillot, el famoso médico especialista en nutrición, cuestionó la manera en la que Salazar alimenta a su hija con estos complementos de vitaminas en lugar de ingerir otra variedad de alimentos. “Si lo que la chica no come es carne, no sé por qué le dan vitamina C y D porque la carne no es un alimento rico en vitamina C y D, así que yo creo que es acostumbrar a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos que uno debería procurar que un niño consuma preferentemente de todas las comidas y en forma saludable”, comenzó diciendo el médico.

Luego, Cormillot remarcó un cuestionamiento a una parte de la sociedad: “Hay como una ignorancia dichosa porque la gente ignora los hechos, se maneja con creencias y creencia mata evidencia; entonces hoy son esos suplementos, dentro de un tiempo serán otros, y la gente va variando de creencias o de tribus alimentarias”.

El especialista fue en contra de los profesionales que le sugirieron este tipo de alimentos a Luciana. “Si un médico le dio vitamina C porque no comía carne es posiblemente alguien que no está muy bien informado”, dijo sin tapujo.

En ese sentido, explicó cuál es el mejor reemplazo para la carne: “combinaciones apropiadas de legumbres con semillas y con granos”, afirmó. “Si una persona no va a consumir carne porque es una decisión, si son adultos esa decisión que la hagan para ellos pero que no la hagan para los chicos, si es que hay dinero. Cuando no hay dinero la gente come lo que puede”, señaló.

Tras esto, Cormillot concluyó: “la recomendación es que el chico pueda comer de todo en su medida, que pueda tener sus gustos y que pueda tener sus decisiones. Lo más complicado es que el niño crece con la idea de que la comida no es suficiente".