Crean la Unidad de Mastología en el Hospital Regional

Esta unidad coordinará y optimizará los procedimientos en la patología mamaria con un equipo interdisciplinario de especialistas que además tendrán la colaboración permanente de servicios como Diagnóstico por Imágenes, Anatomía Patológica, Cirugía General y Oncología. Es la segunda unidad de este tipo en Chubut, la primera fue creada en Esquel.

“La unidad es una iniciativa que nació hace varios años y con ella se homologa lo que se hace en otros lugares del país, se trabaja en espacios multidisciplinarios donde el manejo de las pacientes se hace desde el punto de vista de todas las especialidades y no solamente, desde cada especialidad en particular y esto se ha demostrado da beneficios. No solamente en el diagnóstico, sino en el pronóstico” expresó el médico Gustavo Valiente coordinador de la Unidad Pública de Mastología del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

A partir de las capacitaciones y el estudio de la patología mamaria el Dr. Valiente presentó en distintas oportunidades el proyecto que tomó curso hace aproximadamente dos años, primero lo presentó ante la dirección de la institución y fue aprobado por la Secretaría de Salud de la provincia.

Luego de un proceso de trabajo extenso, la unidad se hace realidad en el marco del Mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama, con el fin de brindar un servicio integral y completo a las pacientes que llegan a la institución. La misma estará integrada por el coordinador, el Dr. Gustavo Valiente, mastólogo y un gran equipo: la Dra. Laura Barrientos especialista en Oncología Clínica, el Dr. Abel Romero, y la Dra. Laura Fernández del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, la Dra. María José López del área de Anatomía Patológica, el Dr. Gustavo Parera, Cirujano Plástico y Oncoplastía, la Lic. Margarita Perea, del Área de Rehabilitación, la Lic. Luciana Bazán de Servicio Social y la Dra. Mariángeles Keropián, Radioncóloga del CABIN que se sumará al equipo. Es importante resaltar que el espacio se encuentra abierto a que se incorporen otras áreas que puedan colaborar con el tratamiento de esta enfermedad.

"La unidad de mastología es un ámbito de discusión de manejo multidisciplinario, no es un departamento, cada especialista pertenece a un servicio del hospital y en la unidad se nuclean esos profesionales para el diagnóstico y el tratamiento de las pacientes. Las pacientes siguen manejándose como siempre con sus turnos y derivaciones, y se atienden con los profesionales que correspondan” explicó el Dr. Valiente.

Antes de culminar el Dr. Valiente informó que durante la Primera Campaña de Detección de Cáncer de Mama, que se llevó adelante durante el mes de octubre en el Hospital con el lema “Todos contra el cáncer de mama”, se realizaron 258 mamografías a mujeres sin cobertura médica, mayores de 40 años que no tuvieron cáncer de mama y que no se habían realizado el estudio en los últimos 11 meses. “La campaña cumplió los objetivos que se propuso el Hospital, con el gran compromiso de todo el personal de la institución que participó y al Laboratorio Bernabó que nos donó un banner, para que la actividad sea más visible. También a todas las mujeres que se sumaron a realizarse el estudio” manifestó el Dr. Gustavo Valiente, coordinador de la Unidad Pública de Mastología del Hospital Regional.